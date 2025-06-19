Набиуллина согласилась со словами об исчерпанности модели экономики
России следует подумать о новой модели экономического роста. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на сессии ПМЭФа.
«Мы росли два года достаточно высокими темпами из-за того, что были задействованы свободные ресурсы. Рабочая сила. Вы посмотрите, как у нас упала безработица. То есть мы этот резерв во многом использовали, и многие компании просто столкнулись с дефицитом рабочей силы», – сказала она.
Набиуллина отметила, что многие из этих ресурсов действительно исчерпаны и следует думать о «некоторой новой модели роста».
Таким образом, Набиуллина согласилась с утверждением замруководителя администрации президента РФ Максима Орешкина. 16 июня он заявил, что экономика активно развивается в значительной степени благодаря активизации спящего, незадействованного потенциала, прежде всего кадрового и производственного, но «эта модель роста себя исчерпала».
«Чтобы развитие продолжалось, экономика должна сделать шаг не вперед, а вверх, на следующую технологическую и организационную ступень», – отмечал он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что общее понимание, что России следует переходить на новый уровень развития экономики, есть. Песков уточнял, что можно найти «много созвучного этому тезису» в последних выступления президента РФ Владимира Путина.