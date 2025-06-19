Набиуллина согласилась со словами об исчерпанности модели экономики

«Мы росли два года достаточно высокими темпами из-за того, что были задействованы свободные ресурсы. Рабочая сила. Вы посмотрите, как у нас упала безработица. То есть мы этот резерв во многом использовали, и многие компании просто столкнулись с дефицитом рабочей силы», – сказала она.