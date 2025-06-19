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Набиуллина согласилась со словами об исчерпанности модели экономики

Ведомости

России следует подумать о новой модели экономического роста. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на сессии ПМЭФа.

«Мы росли два года достаточно высокими темпами из-за того, что были задействованы свободные ресурсы. Рабочая сила. Вы посмотрите, как у нас упала безработица. То есть мы этот резерв во многом использовали, и многие компании просто столкнулись с дефицитом рабочей силы», – сказала она.

Набиуллина отметила, что многие из этих ресурсов действительно исчерпаны и следует думать о «некоторой новой модели роста».

Таким образом, Набиуллина согласилась с утверждением замруководителя администрации президента РФ Максима Орешкина. 16 июня он заявил, что экономика активно развивается в значительной степени благодаря активизации спящего, незадействованного потенциала, прежде всего кадрового и производственного, но «эта модель роста себя исчерпала».

«Чтобы развитие продолжалось, экономика должна сделать шаг не вперед, а вверх, на следующую технологическую и организационную ступень», – отмечал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что общее понимание, что России следует переходить на новый уровень развития экономики, есть. Песков уточнял, что можно найти «много созвучного этому тезису» в последних выступления президента РФ Владимира Путина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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