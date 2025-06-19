Решетников попросил Набиуллину проявить любовь к экономике
Министр экономического развития Максим Решетников попросил главу Центробанка Эльвиру Набиуллину проявить «немного любви к экономике». Об этом он сказал в ходе выступления в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФа).
«Помимо веры в инфляцию в 4%, можно немного любви к экономике?», – сказал он.
Набиуллина на сессии ПМЭФа заявила, что ключевая ставка будет снижаться по мере замедления инфляции.
Она также отметила, что многие из ресурсов, которые позволяли экономике РФ расти в последние два года достаточно высокими темпами, исчерпаны. Она уточнила, что многие из резервов уже были использованы и сегодня компании столкнулись с дефицитом рабочей силы.
6 июня Центробанк снизил ключевую ставку с 21 до 20% годовых – это первое решение о смягчении денежно-кредитной политики с 2022 г. Как отмечали в регуляторе, экономика страны постепенно возвращается к сбалансированной траектории роста. Жесткая денежно-кредитная политика при этом сохранится на длительный период для достижения целевого уровня инфляции в 4% к 2026 г.