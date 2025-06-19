Решетников попросил Набиуллину проявить любовь к экономике

Решетников также отмечал, что экономика России находится на грани рецессии. Однако он добавил, что не позволит этому произойти. «Очень многое будет зависеть от тех решений, которые в ближайшее время будут приняты, в первую очередь, в сфере денежно-кредитной политики», – сказал Решетников.