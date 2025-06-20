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Россия может начать поставки газа в Мексику

Ведомости

Россия готова начать поставлять сжиженный природный газ (СПГ) в Мексику, как и делиться технологиями в этой области, сообщил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025), передает ТАСС.

«В области топливно-энергетического комплекса готовы выстраивать всю цепочку, управление всей цепочкой: от добычи нефти, переработки нефти, транспортировки нефти до бензозаправки», – добавил министр. Он также выразил готовность поделиться с Мексикой технологиями по добыче нефти в трудных геологических условиях и технологиями повышения эффективности нефтеперерабатывающего комплекса.

Евросоюз сейчас намерен ввести запрет на поставки российского газа. По оценкам спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, потери стран ЕС после такого решения уже составили более 1 трлн евро. Словакия, Венгрия и Чехия борются за блокировку законопроекта, однако ЕС пытается квалифицировать его не как санкции, а как меры в области торговли. Это, в свою очередь, уже не требует согласия всех членов объединения. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал такой шаг откровенным мошенничеством.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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