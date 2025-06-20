Евросоюз сейчас намерен ввести запрет на поставки российского газа. По оценкам спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, потери стран ЕС после такого решения уже составили более 1 трлн евро. Словакия, Венгрия и Чехия борются за блокировку законопроекта, однако ЕС пытается квалифицировать его не как санкции, а как меры в области торговли. Это, в свою очередь, уже не требует согласия всех членов объединения. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал такой шаг откровенным мошенничеством.