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Дмитриев: потери ЕС от сокращения поставок газа из РФ превысили 1 трлн евро

Американский бизнес потерял от санкций $300 млрд
Ведомости

Потери Европейского союза (ЕС) от сокращения поставок российского газа превысили 1 трлн евро. Об этом сообщил ТАСС спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Это точно больше триллиона, это важно, что у нас есть цифра для Европейского союза», – сказал он. Дмитриев добавил, что потери США от санкций превышают $300 млрд. «И очень знаково, что президент [США Дональд] Трамп об этом сказал пару дней назад, это первое признание со стороны США, что санкции наносят вред американскому бизнесу», – отметил глава РФПИ.

С начала 2025 г. прекратился транзит российского газа через территорию Украины, а в мае Еврокомиссия подготовила дорожную карту, предполагающую полный отказ ЕС от российского газа до конца 2027 г.

19 июня стало известно, что трубопроводные поставки российского газа в Европу и Турцию к концу 2027 г. могут снизиться на 40% к уровню 2024 г. до 29 млрд куб. м. В этих условиях России необходимы реализация проектов по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) с ориентацией на рынки дружественных стран и развитие газохимии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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