Дмитриев: потери ЕС от сокращения поставок газа из РФ превысили 1 трлн евро

«Это точно больше триллиона, это важно, что у нас есть цифра для Европейского союза», – сказал он. Дмитриев добавил, что потери США от санкций превышают $300 млрд. «И очень знаково, что президент [США Дональд] Трамп об этом сказал пару дней назад, это первое признание со стороны США, что санкции наносят вред американскому бизнесу», – отметил глава РФПИ.