Дмитриев: потери ЕС от сокращения поставок газа из РФ превысили 1 трлн евро

Дмитриев: потери ЕС от сокращения поставок газа из РФ превысили 1 трлн евроАмериканский бизнес потерял от санкций $300 млрд
Потери Европейского союза (ЕС) от сокращения поставок российского газа превысили 1 трлн евро. Об этом сообщил ТАСС спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Это точно больше триллиона, это важно, что у нас есть цифра для Европейского союза», – сказал он. Дмитриев добавил, что потери США от санкций превышают $300 млрд. «И очень знаково, что президент [США Дональд] Трамп об этом сказал пару дней назад, это первое признание со стороны США, что санкции наносят вред американскому бизнесу», – отметил глава РФПИ.
С начала 2025 г. прекратился транзит российского газа через территорию Украины, а в мае Еврокомиссия подготовила дорожную карту, предполагающую полный отказ ЕС от российского газа до конца 2027 г.
19 июня стало известно, что трубопроводные поставки российского газа в Европу и Турцию к концу 2027 г. могут снизиться на 40% к уровню 2024 г. до 29 млрд куб. м. В этих условиях России необходимы реализация проектов по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) с ориентацией на рынки дружественных стран и развитие газохимии.