Правительство внесло в Госдуму законопроект о введении новых госпошлин

По данным МВД, на конец 2024 г. в России находилось 6,3 млн иностранцев. Их численность растет несколько лет подряд: в 2022 г. в стране насчитывалось 5,7 млн приезжих, а в 2023 г. их было около 6 млн. Вместе с этим становится больше и сумма подоходного налога (НДФЛ), которая платится по патенту. В 2022 г. российские субъекты получили 97,2 млрд руб., в 2023 г. – 106,7 млрд руб., в прошлом году – почти 124 млрд руб.