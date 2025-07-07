Правительство внесло в Госдуму законопроект о введении новых госпошлин
Правительство внесло в Госдуму законопроект о введении новых и повышении размера ряда действующих государственных пошлин. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ. Согласно законопроекту, плата за получение паспорта транспортного средства (ПТС) вырастет с 800 до 1200 руб. Стоимость свидетельства о регистрации ТС также увеличится: на бумажном носителе – до 1500 руб. (вместо 500 руб.), на пластиковом – до 4500 руб. (против 1500 руб.). Пошлина за выдачу водительского удостоверения повысится вдвое. За права старого образца нужно будет заплатить 4000 руб., нового образца – 6000 руб. Стоимость международных прав возрастет до 3200 руб.
Госпошлина за выдачу автомобильных номеров вырастет с 2000 до 3000 руб., а за регистрационные знаки для прицепов и мотоциклов – с 1500 до 2250 руб. Свидетельство о соответствии транспортного средства требованиям безопасности подорожает с 1500 до 4500 руб. В документе предусмотрено и повышение пошлины за разрешение на внесение изменений в конструкцию автомобиля: с 1000 до 3000 руб. Документ о допуске к перевозке опасных грузов будет стоить 2250 руб. вместо 1500 руб.
Законопроектом также предлагается ввести для иностранных граждан пошлину в размере 500 руб. за постановку на учет по месту пребывания. Госпошлина за регистрацию иностранца по месту жительства вырастет с 430 до 1000 руб. За продление срока действия разрешения на работу придется отдать 4200 руб., за выдачу его дубликата или внесение правок – 2100 руб.
В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2025 г.
1 июля «Ведомости» со ссылкой на два источника писали, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в закон о правовом положении иностранных граждан в России. Отмечалось, что последнее пленарное заседание Госдумы запланировано на 11 июля, поэтому законопроект успеют принять в весеннюю сессию.
По данным МВД, на конец 2024 г. в России находилось 6,3 млн иностранцев. Их численность растет несколько лет подряд: в 2022 г. в стране насчитывалось 5,7 млн приезжих, а в 2023 г. их было около 6 млн. Вместе с этим становится больше и сумма подоходного налога (НДФЛ), которая платится по патенту. В 2022 г. российские субъекты получили 97,2 млрд руб., в 2023 г. – 106,7 млрд руб., в прошлом году – почти 124 млрд руб.