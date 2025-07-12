Евросоюз ускоряет подготовку ответных мер на американские пошлины

Еврокомиссия готова к переговорам с США по поводу введения 30%-х пошлин на европейские товары, но параллельно активизирует подготовку ответных мер на случай отсутствия соглашения до 1 августа. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил в своем обращении в социальной сети X.