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Евросоюз ускоряет подготовку ответных мер на американские пошлины

Ведомости

Еврокомиссия готова к переговорам с США по поводу введения 30%-х пошлин на европейские товары, но параллельно активизирует подготовку ответных мер на случай отсутствия соглашения до 1 августа. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил в своем обращении в социальной сети X.

Французский лидер выразил решительное несогласие с решением Вашингтона, принятым несмотря на несколько недель интенсивных переговоров. Он подчеркнул необходимость взаимного уважения между партнерами, учитывая общие экономические интересы и интегрированные производственные цепочки.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин, которые будут действовать независимо от ранее установленных ограничений. В ответ председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила готовность ЕС принять симметричные меры.

Макрон отметил, что следующая неделя станет решающей для поиска дипломатического решения, позволяющего избежать дальнейшей эскалации торгового конфликта.

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