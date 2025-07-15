В ЦБ жесткость ДКП назвали одной из причин стабильности курса рубля

Кроме того, в бюллетене содержатся сведения о том, что после снижения ключевой ставки с 21% до 20% ставки по срочным депозитам и доходности по гособлигациям с постоянным купоном также стали снижаться. Кредитные же ставки показали более слабую зависимость от этого решения.