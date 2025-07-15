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В ЦБ жесткость ДКП назвали одной из причин стабильности курса рубля

Ведомости

Сохранившаяся жесткость денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России по-прежнему влияет на стабильность курса рубля, говорится в новом выпуске бюллетеня «О чем говорят тренды», подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

«Рубль с середины мая остается на достигнутых уровнях на фоне стабилизации экспорта и импорта. Значительный вклад в стабильность курса по-прежнему вносит сохраняющаяся жесткость ДКП», – указано в публикации.

Кроме того, в бюллетене содержатся сведения о том, что после снижения ключевой ставки с 21% до 20% ставки по срочным депозитам и доходности по гособлигациям с постоянным купоном также стали снижаться. Кредитные же ставки показали более слабую зависимость от этого решения.

Следующее заседание ЦБ пройдет 25 июля. Эксперты, опрошенные «Ведомостями», считают, что замедление инфляции быстрее ожиданий и охлаждение экономики могут вынудить ЦБ понизить ставку на 1–3 процентных пункта (п. п.). По их мнению, такие факторы, как геополитические события, риск нестабильности курса рубля и жесткий рынок труда, могут, напротив, потребовать от ЦБ осторожности в принятии решения.

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