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Трамп объявил о полном доступе США к рынку Индонезии и введении 19% пошлин

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Президент Дональд Трамп сообщил, что в рамках нового торгового соглашения США получат полный доступ к рынку Индонезии, а на индонезийские товары будет введена пошлина в размере 19%.

15 июля Трамп объявил о заключении торговой сделки между США и Индонезией. «Я поговорил с их действительно выдающимся президентом: он очень популярен, силен, умен, и мы заключили сделку. Мы получили полный доступ ко всему, что есть в Индонезии», – сказал Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме.

Трамп объяснил, что Индонезия предоставляет США доступ на свой рынок, которого раньше не было, назвав это ключевым элементом сделки. «Как вы знаете, Индонезия сильна в сфере добычи меди, но теперь у нас есть доступ ко всем ее ресурсам», – добавил он.

Трамп подчеркнул, что США не будут платить никаких тарифов. «Другая часть сделки заключается в том, что они будут платить 19%, а мы – ничего, – сказал он. – Я думаю, это хорошее соглашение для обеих сторон… Они предоставляют нам полный доступ к Индонезии, у которой отличная продукция, а также очень ценные земли и различные природные ресурсы. Одна из ключевых вещей, за которые Индонезия известна – это высококачественная медь, которую мы собираемся использовать».

Трамп сообщил, что в скором времени будут объявлены еще несколько подобных сделок. «Индия, по сути, движется в том же направлении – мы получим доступ и к ее рынку, – сказал он. – Нужно понимать, что раньше мы вообще не имели доступа ни в одну из этих стран. Наши компании не могли туда заходить. А теперь, благодаря тарифной политике, мы этот доступ получаем».

2 июля американская и вьетнамская стороны заключили торговую сделку. 26 июня Трамп сообщил о подписании торгового соглашения с Китаем и возможной скорой сделке с Индией. Американский лидер также отметил, что у США есть все, в чем заинтересованы другие страны, но подчеркнул, что Вашингтон будет не со всеми заключать сделки.

8 мая США заключили сделку с Великобританией. По мнению Трампа, заключение соглашения укрепит безопасность обеих стран за счет создания зоны торговли алюминием и сталью, а также фармацевтической цепочки поставок. Он написал, что в рамках этой сделки Вашингтон получит $6 млрд внешних доходов от 10%-ных пошлин, а также $5 млрд новых экспортных возможностей для американских производителей.

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