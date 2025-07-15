Трамп объявил о полном доступе США к рынку Индонезии и введении 19% пошлин

Трамп сообщил, что в скором времени будут объявлены еще несколько подобных сделок. «Индия, по сути, движется в том же направлении – мы получим доступ и к ее рынку, – сказал он. – Нужно понимать, что раньше мы вообще не имели доступа ни в одну из этих стран. Наши компании не могли туда заходить. А теперь, благодаря тарифной политике, мы этот доступ получаем».