Российский импорт автомобилей из Южной Кореи вырос почти вдвое в июне
Импорт автомобилей из Республики Корея (РК) в Россию вырос в 1,8 раза в июне 2025 г. в сравнении с тем же периодом 2024 г. в денежном выражении. Показатель достиг $84,7 млн., передает «РИА Новости» со ссылкой на данные южнокорейской статслужбы.
При этом относительно мая 2025 г. в июне произошло снижение южнокорейского экспорта автомобилей в Россию на 1,3%. Это уже второй месяц подряд с сохраняющейся отрицательной динамикой.
В июне наиболее популярной категорией поставляемых автомобилей стали машины с двигателем объемом от 1,5 до 3 л на бензине и дизеле. Их импорт из РК в Россию составил $63,8 млн и $15,7 млн соответственно. Сумма привезенных автомобилей с бензиновым двигателем объемом до 1,5 литра достигла $5,1 млн.
В топ-5 по покупкам машин у Южной Кореи вошли США ($2,7 млрд), Канада ($518,8 млн), Великобритания ($268,3 млн), Австралия ($229,9 млн) и Киргизия ($227,5 млн). Россия встала по итогам июня на 12-ю позицию (годом ранее она была на 15-м месте).
Всего за первые полгода РФ импортировала из Южной Кореи автомобили на сумму $417 млн, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период 2024 г.
К концу первого полугодия 2025 г. средние рекомендованные розничные цены (РРЦ) на новые легковые, легкие коммерческие автомобили (LCV) и пикапы в России снизились на 7% в годовом выражении до 3,12 млн руб. По результатам на конец такого же периода 2024 г., как и в конце 2024 г. в целом, средняя стоимость новой машины была на уровне 3,35 млн руб.