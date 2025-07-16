Газета
Телеграм
Главная / Экономика /

Российский импорт автомобилей из Южной Кореи вырос почти вдвое в июне

Ведомости

Импорт автомобилей из Республики Корея (РК) в Россию вырос в 1,8 раза в июне 2025 г. в сравнении с тем же периодом 2024 г. в денежном выражении. Показатель достиг $84,7 млн., передает «РИА Новости» со ссылкой на данные южнокорейской статслужбы.

При этом относительно мая 2025 г. в июне произошло снижение южнокорейского экспорта автомобилей в Россию на 1,3%. Это уже второй месяц подряд с сохраняющейся отрицательной динамикой.

В июне наиболее популярной категорией поставляемых автомобилей стали машины с двигателем объемом от 1,5 до 3 л на бензине и дизеле. Их импорт из РК в Россию составил $63,8 млн и $15,7 млн соответственно. Сумма привезенных автомобилей с бензиновым двигателем объемом до 1,5 литра достигла $5,1 млн.

В топ-5 по покупкам машин у Южной Кореи вошли США ($2,7 млрд), Канада ($518,8 млн), Великобритания ($268,3 млн), Австралия ($229,9 млн) и Киргизия ($227,5 млн). Россия встала по итогам июня на 12-ю позицию (годом ранее она была на 15-м месте).

Всего за первые полгода РФ импортировала из Южной Кореи автомобили на сумму $417 млн, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период 2024 г.

К концу первого полугодия 2025 г. средние рекомендованные розничные цены (РРЦ) на новые легковые, легкие коммерческие автомобили (LCV) и пикапы в России снизились на 7% в годовом выражении до 3,12 млн руб. По результатам на конец такого же периода 2024 г., как и в конце 2024 г. в целом, средняя стоимость новой машины была на уровне 3,35 млн руб.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных