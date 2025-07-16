Российский импорт автомобилей из Южной Кореи вырос почти вдвое в июне

К концу первого полугодия 2025 г. средние рекомендованные розничные цены (РРЦ) на новые легковые, легкие коммерческие автомобили (LCV) и пикапы в России снизились на 7% в годовом выражении до 3,12 млн руб. По результатам на конец такого же периода 2024 г., как и в конце 2024 г. в целом, средняя стоимость новой машины была на уровне 3,35 млн руб.