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Цены на новые автомобили пошли вниз

Из-за низкого спроса и больших складских запасов продавцам приходится идти на уступки покупателям
Денис Ильюшенков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Средние рекомендованные розничные цены (РРЦ) на новые легковые, легкие коммерческие автомобили (LCV) и пикапы в России к концу первого полугодия 2025 г. снизились на 7% в годовом выражении до 3,12 млн руб. Об этом говорится в презентации ассоциации «Российские автодилеры» (РоАД) к пресс-конференции по итогам полугодия. По словам президента РоАД Алексея Подщеколдина, снижение РРЦ наблюдается впервые за 10 лет. И в конце 2024 г., и в конце первого полугодия прошлого года средняя стоимость новой машины была на уровне 3,35 млн руб., следует из презентации.

Емкость рынка новых автомобилей в денежном выражении в январе – июне этого года составила, по оценке РоАД, 1,8 трлн руб. Это на 31% меньше по сравнению с тем же периодом 2024 г. Продажи новых легковушек, LCV и пикапов при этом снизились год к году на 27% до 569 129 транспортных средств.

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