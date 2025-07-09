Цены на новые автомобили пошли вниз

Средние рекомендованные розничные цены (РРЦ) на новые легковые, легкие коммерческие автомобили (LCV) и пикапы в России к концу первого полугодия 2025 г. снизились на 7% в годовом выражении до 3,12 млн руб. Об этом говорится в презентации ассоциации «Российские автодилеры» (РоАД) к пресс-конференции по итогам полугодия. По словам президента РоАД Алексея Подщеколдина, снижение РРЦ наблюдается впервые за 10 лет. И в конце 2024 г., и в конце первого полугодия прошлого года средняя стоимость новой машины была на уровне 3,35 млн руб., следует из презентации.