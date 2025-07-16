Россия укрепила четвертую позицию в мире по объему экономики
Россия в 2024 г. сохранила статус четвертой экономики мира и удвоила свой отрыв от Японии, которая осталась на пятом месте, передает «РИА Новости» со ссылкой на данные Всемирного банка. Объем российской экономики увеличился с $6,45 трлн в 2023 г. до $6,92 трлн в 2024 г.
ВВП Японии достиг в 2024 г. $6,4 трлн. Теперь разрыв с российским показателем составляет $514 млрд, что в 1,9 раза больше, чем годом ранее, когда объем экономики Японии находился на уровне $6,25 трлн (меньше, чем ВВП РФ на $264 млрд).
Лидерами в списке Всемирного банка стали Китай с ВВП, равным $38,2 трлн, США – $29,2 трлн, Индия – $16,2 трлн. Вслед за Японией идет Германия (объем экономики – $6 трлн). Товары и услуги на сумму $4,7 трлн произвели в 2024 г. Бразилия и Индонезия. Еще на 0,5 трлн меньше – Франция и Великобритания ($4,2 трлн).
Мировой ВВП в номинальном выражении увеличился за год с $185,9 трлн до $197,4 трлн.
В конце июня президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия старается снизить зависимость от западных финансовых институтов. По его словам, диалог страны в том числе со Всемирным банком сейчас затруднен из-за их политической ангажированности.