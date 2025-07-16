Россия укрепила четвертую позицию в мире по объему экономики

Россия в 2024 г. сохранила статус четвертой экономики мира и удвоила свой отрыв от Японии, которая осталась на пятом месте, передает «РИА Новости» со ссылкой на данные Всемирного банка. Объем российской экономики увеличился с $6,45 трлн в 2023 г. до $6,92 трлн в 2024 г.