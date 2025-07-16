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Силуанов допустил перенос сроков реализации инфраструктурных проектов

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Некоторые инфраструктурные проекты могут быть перенесены на более поздние сроки в процессе подготовки федерального бюджета на следующую трехлетку, заявил на заседании Совета Федерации министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Это вопрос уже настройки, вопрос приоритизации наших финансовых возможностей», – сказал глава Минфина и согласился с мнением сенаторов о том, что сначала необходимо закрыть иные потребности страны. В их числе он назвал «обеспечение потребностей силовых ведомств, спецоперации, поддержку людей, технологическое развитие».

При этом, по словам министра, все проекты, запланированные на 2025 г., обеспечены ресурсами и будут реализованы.

9 июля Силуанов во время обсуждения итогов исполнения федерального бюджета за 2024 г. в Госдуме заявил, что правительство России в текущем году введет запрет на изменение показателей государственных программ в IV квартале. Он подчеркнул, что замечание о необходимости сосредоточиться на решении реальных проблем вместо формального освоения бюджетных средств абсолютно справедливо.

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