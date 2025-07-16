Силуанов допустил перенос сроков реализации инфраструктурных проектов

9 июля Силуанов во время обсуждения итогов исполнения федерального бюджета за 2024 г. в Госдуме заявил, что правительство России в текущем году введет запрет на изменение показателей государственных программ в IV квартале. Он подчеркнул, что замечание о необходимости сосредоточиться на решении реальных проблем вместо формального освоения бюджетных средств абсолютно справедливо.