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Правительство запретит менять показатели госпрограмм в IV квартале

Ведомости

Правительство России в текущем году введет запрет на изменение показателей государственных программ в IV квартале. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов во время обсуждения итогов исполнения федерального бюджета за 2024 г. в Государственной думе.

Депутаты подняли вопрос о необходимости отказаться от практики корректировки госпрограмм, предлагая сосредоточиться на решении реальных проблем вместо формального освоения бюджетных средств.

Глава Минфина сказал, что это замечание абсолютно справедливо.

«Правительство Российской Федерации приняло в текущем году решение, чтобы в IV квартале запретить изменения в показатели государственных программ. Такое решение принято, и уверен, что даст как раз результаты», – ответил Силуанов (цитата по «РИА Новости»).

26 июня глава Минфина РФ отмечал, что в российской экономике нет рецессии, но наблюдается плановое охлаждение. По его словам, за последние два года темпы роста экономики превысили 4%, что выше показателей большинства стран. Кроме того, реальные доходы населения в 2024 г. увеличились более чем на 7%.

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