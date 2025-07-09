Правительство запретит менять показатели госпрограмм в IV квартале

26 июня глава Минфина РФ отмечал, что в российской экономике нет рецессии, но наблюдается плановое охлаждение. По его словам, за последние два года темпы роста экономики превысили 4%, что выше показателей большинства стран. Кроме того, реальные доходы населения в 2024 г. увеличились более чем на 7%.