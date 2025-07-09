Правительство запретит менять показатели госпрограмм в IV квартале
Правительство России в текущем году введет запрет на изменение показателей государственных программ в IV квартале. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов во время обсуждения итогов исполнения федерального бюджета за 2024 г. в Государственной думе.
Депутаты подняли вопрос о необходимости отказаться от практики корректировки госпрограмм, предлагая сосредоточиться на решении реальных проблем вместо формального освоения бюджетных средств.
Глава Минфина сказал, что это замечание абсолютно справедливо.
«Правительство Российской Федерации приняло в текущем году решение, чтобы в IV квартале запретить изменения в показатели государственных программ. Такое решение принято, и уверен, что даст как раз результаты», – ответил Силуанов (цитата по «РИА Новости»).
26 июня глава Минфина РФ отмечал, что в российской экономике нет рецессии, но наблюдается плановое охлаждение. По его словам, за последние два года темпы роста экономики превысили 4%, что выше показателей большинства стран. Кроме того, реальные доходы населения в 2024 г. увеличились более чем на 7%.