Госдума в первом чтении приняла законопроект о льготах для производителей БАС
Госдума в первом чтении приняла законопроект о поддержке производства беспилотных авиационных систем (БАС), который предполагает введение нулевой ставки НДС для гражданских воздушных судов массой от 0,15 до 30 кг, собранных на территории ЕАЭС, следует из электронной базы парламента.
Законопроектом также предлагается освободить от НДС операции по ввозу на территорию России двигателей, запасных частей и иных комплектующих изделий, предназначенных для производства, ремонта или модернизации на территории РФ дронов массой от 0,15 до 30 кг.
«Принятие федерального закона может привести к выпадающим доходам федерального бюджета, однако в результате реализации его положений выпадающие доходы будут частично компенсированы за счет стимулирования производства и увеличения объемов реализации беспилотных гражданских воздушных судов», — говорится в заключении правительства.