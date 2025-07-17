Путин поручил подготовить меры поддержки для предприятий легкой промышленности
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать предложения по всесторонней поддержке предприятий легкой промышленности с акцентом на повышение конкурентоспособности отечественной продукции. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В поручении подчеркивается необходимость укрепления независимости отрасли – особенно в части обеспечения основными видами сырья и оборудования. Также предлагается усовершенствовать механизмы контроля за продукцией на российском рынке, включая импорт, с использованием цифровых решений.
Срок исполнения поручения установлен до 1 октября 2025 г.
Динамика промышленного производства в России остается положительной, хотя темпы и стали более умеренными, отметил премьер-министр Михаил Мишустин 9 июля. Такое замедление вынужденное и связано с необходимостью принятия сбалансированных решений в отношении макроэкономических показателей, чтобы не допустить так называемого перегрева в экономике и сдержать инфляцию, предупредил он.
По словам главы правительства, рост обрабатывающей промышленности РФ на фоне сдерживания инфляции замедлился – в 2025 г. он составит 3% после прошлогодних 8,5%.