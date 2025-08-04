На обновление дорог в 11 регионах кабмин выделит 16,5 млрд рублей
В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на обновление дорог в 11 регионах правительство дополнительно выделит более 16,5 млрд руб. Об этом сообщили в Telegram-канале Минтранса.
Уточняется, что 12,9 млрд руб. из общей суммы пойдут на строительство и реконструкцию шести региональных объектов в Ханты-Мансийском автономном округе, Удмуртии, Брянской и Московской областях, Хабаровском крае и Адыгее.
3,7 млрд руб. будет выделено на приведение дорог Кировской, Смоленской и Тверской областей в нормативное состояние, а также на восстановление дорожной сети приграничья. В частности, в Белгородской, Брянской и Курской областях.
4 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство направит 5,7 млрд руб. на создание сети зарядных станций для электромобилей. Правительство также компенсирует операторам электрозарядных станций 60% затрат на закупку и установку оборудования в рамках проекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности». Благодаря субсидиям в ближайшие три года будут установлены порядка 1900 станций российского производства.