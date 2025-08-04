На обновление дорог в 11 регионах кабмин выделит 16,5 млрд рублей

4 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство направит 5,7 млрд руб. на создание сети зарядных станций для электромобилей. Правительство также компенсирует операторам электрозарядных станций 60% затрат на закупку и установку оборудования в рамках проекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности». Благодаря субсидиям в ближайшие три года будут установлены порядка 1900 станций российского производства.