Минздрав оценил расходы на здравоохранение в 28,6 трлн рублей за три года
Финансирование раздела «Здравоохранение» за счет всех источников бюджетной системы в 2027–2029 гг. составит 28,6 трлн руб., сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Минздрава России. В ведомстве отметили, что расходы увеличатся по сравнению с 2026 г.
В 2027 г. на здравоохранение планируется направить 8,9 трлн руб., в 2028 г. – 9,6 трлн руб., а в 2029 г. – 10,1 трлн руб. Таким образом, ежегодный объем финансирования будет последовательно расти в течение всей трехлетки.
Проект федерального бюджета на 2027 г. и плановый период 2028–2029 гг. правительство внесло в Госдуму 30 сентября. Расходы федерального бюджета в 2027 г. запланированы на уровне 48,8 трлн руб., в 2028 г. – 50,9 трлн руб., в 2029 г. – 53,9 трлн руб. Среди приоритетов кабмин называл развитие здравоохранения, выполнение социальных обязательств и достижение национальных целей.
Совокупные расходы только федерального бюджета и Федерального фонда обязательного медицинского страхования на здравоохранение в 2027 г. должны вырасти примерно на 6%, до 7,02 трлн руб. с 6,64 трлн руб. в 2026 г. Из них 1,82 трлн руб. предусмотрено по разделу «Здравоохранение» федерального бюджета, еще 5,21 трлн руб. – в бюджете ФОМС. На национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» в 2027 г. планируется направить 561 млрд руб..