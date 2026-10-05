Минздрав оценил расходы на здравоохранение в 28,6 трлн рублей за три года

Совокупные расходы только федерального бюджета и Федерального фонда обязательного медицинского страхования на здравоохранение в 2027 г. должны вырасти примерно на 6%, до 7,02 трлн руб. с 6,64 трлн руб. в 2026 г. Из них 1,82 трлн руб. предусмотрено по разделу «Здравоохранение» федерального бюджета, еще 5,21 трлн руб. – в бюджете ФОМС. На национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» в 2027 г. планируется направить 561 млрд руб..