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Главная / Экономика /

Минэк оценил вклад индексации тарифов ЖКХ в недельную инфляцию в 0,75 п. п.

Максим Цуланов

Вклад индексации тарифов ЖКХ в недельную инфляцию оценили в Минэкономразвития в 0,75 п. п. Это следует из обзора ведомства «О текущей ценовой ситуации».

Инфляция на неделе с 29 сентября по 5 октября составила 0,96%, за исключением услуг ЖКХ цены на потребительском рынке за отчетный период выросли на 0,21%.

По данным Росстата, наибольший рост пришелся на отдельные коммунальные услуги. Тарифы на водоотведение увеличились в среднем на 17,1%, холодное водоснабжение – на 15,3%, горячее водоснабжение – на 14,2%, отопление – на 12,7%, электроэнергию – на 12%.

С 1 октября в России тарифы ЖКХ проиндексировали в среднем на 9,9% по стране. В Москве тарифы ЖКХ выросли до 15%, а в Санкт-Петербурге – до 14,6%. Сильнее всего тарифы коммунальных услуг выросли в Ставропольском крае – на 22%. В этом году индексация тарифов ЖКХ была перенесена с июля на октябрь.

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