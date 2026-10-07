Минэк оценил вклад индексации тарифов ЖКХ в недельную инфляцию в 0,75 п. п.

С 1 октября в России тарифы ЖКХ проиндексировали в среднем на 9,9% по стране. В Москве тарифы ЖКХ выросли до 15%, а в Санкт-Петербурге – до 14,6%. Сильнее всего тарифы коммунальных услуг выросли в Ставропольском крае – на 22%. В этом году индексация тарифов ЖКХ была перенесена с июля на октябрь.