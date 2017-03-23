ЦБ даст рассрочку по резервам банкам с «дочками» на Украине
- Дарья Борисяк
- / Ведомости
Банки, имеющие дочерние кредитные организации на Украине, получат рассрочку по формированию резервов на потери по украинским «дочкам» на три года, сообщил «Ведомостям» представитель ЦБ. Такое решение российский Центробанк принял в связи с «чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате решения властей Украины в отношении «дочек» российских банков, работающих на территории этого государства».
На Украине работает несколько «дочек» российских банков, в которых есть доля российского государства: Проминвестбанк (группа ВЭБ), ВТБ и «БМ банк» (группа ВТБ), а также «дочка» Сбербанка. Также в стране действует VS Bank, который принадлежит российскому Сбербанку через его европейскую дочернюю структуру — Sberbank Europe. Помимо банков с российским государственным участием на Украине «дочки» есть у частного «Русского стандарта» (банк «Форвард») и у люксембургской ABH Holdings S.A., которой принадлежит российский Альфа-банк, но их санкции не коснулись.
Национальный банк Украины (НБУ) ввел санкции против российских госбанков, работающих на Украине, 23 марта. Санкции НБУ предполагают запрет вывода капитала из банков в пользу их материнских структур в России. С этой целью нацбанк предложил ограничить предоставление межбанковских кредитов, субординированных займов, а также приобретение ценных бумаг, размещение средств на корсчетах, выплату дивидендов, процентов в пользу материнских структур. При этом материнские структуры могут дочерние банки докапитализировать или продать.
Российские банки хотели бы покинуть украинский рынок, заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Такую позицию заявили сами банкиры, уточнил он. «Они говорили о работе в сторону минимизации возможного ущерба при попытке как можно скорее покинуть украинский рынок», — сообщил Песков (цитата по ТАСС). Украина сейчас «не является страной с привлекательным инвестиционным климатом», это экономика «повышенного риска для инвесторов», сказал Песков. О том, что все украинские банки с российским государственным капиталом ведут переговоры о продаже, говорила на днях зампред нацбанка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова в эфире телеканала «Интер», местный регулятор приветствует такое решение. Сбербанк активно ищет пути выхода с украинского рынка, заявил недавно президент — председатель правления банка Герман Греф.
«Ведомости» ожидают комментариев банков.