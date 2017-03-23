ЦБ даст рассрочку по резервам банкам с «дочками» на Украине

Банки, имеющие дочерние кредитные организации на Украине, получат рассрочку по формированию резервов на потери по украинским «дочкам» на три года

Банки, имеющие дочерние кредитные организации на Украине, получат рассрочку по формированию резервов на потери по украинским «дочкам» на три года, сообщил «Ведомостям» представитель ЦБ. Такое решение российский Центробанк принял в связи с «чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате решения властей Украины в отношении «дочек» российских банков, работающих на территории этого государства».

На Украине работает несколько «дочек» российских банков, в которых есть доля российского государства: Проминвестбанк (группа ВЭБ), ВТБ и «БМ банк» (группа ВТБ), а также «дочка» Сбербанка. Также в стране действует VS Bank, который принадлежит российскому Сбербанку через его европейскую дочернюю структуру — Sberbank Europe. Помимо банков с российским государственным участием на Украине «дочки» есть у частного «Русского стандарта» (банк «Форвард») и у люксембургской ABH Holdings S.A., которой принадлежит российский Альфа-банк, но их санкции не коснулись.

Национальный банк Украины (НБУ) ввел санкции против российских госбанков, работающих на Украине, 23 марта. Санкции НБУ предполагают запрет вывода капитала из банков в пользу их материнских структур в России. С этой целью нацбанк предложил ограничить предоставление межбанковских кредитов, субординированных займов, а также приобретение ценных бумаг, размещение средств на корсчетах, выплату дивидендов, процентов в пользу материнских структур. При этом материнские структуры могут дочерние банки докапитализировать или продать.

Российские банки хотели бы покинуть украинский рынок, заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Такую позицию заявили сами банкиры, уточнил он. «Они говорили о работе в сторону минимизации возможного ущерба при попытке как можно скорее покинуть украинский рынок», — сообщил Песков (цитата по ТАСС). Украина сейчас «не является страной с привлекательным инвестиционным климатом», это экономика «повышенного риска для инвесторов», сказал Песков. О том, что все украинские банки с российским государственным капиталом ведут переговоры о продаже, говорила на днях зампред нацбанка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова в эфире телеканала «Интер», местный регулятор приветствует такое решение. Сбербанк активно ищет пути выхода с украинского рынка, заявил недавно президент — председатель правления банка Герман Греф.

«Ведомости» ожидают комментариев банков.