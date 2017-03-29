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«Тинькофф банк» снизит ставки по кредиткам для миллиона клиентов на 8 п. п.

Банк объясняет это улучшением экономической ситуации, аналитики – новыми правилами ЦБ
«Тинькофф банк» решил снизить ставки спустя месяц после того, как ЦБ установил новые правила игры
«Тинькофф банк» решил снизить ставки спустя месяц после того, как ЦБ установил новые правила игры
Андрей Гордеев / Ведомости

До 1 апреля 2017 г. «Тинькофф банк» изменит все тарифы по кредитным картам, следует из разосланного им в среду сообщения. Банк обещает снизить ставки по кредитным картам миллиону своих клиентов, в среднем – на 8 п. п. Повезет не всем: у банка 2,2 млн кредитных карт, говорится в отчетности по международным стандартам за 2016 г.

Сейчас ставки по картам Platinum при совершении покупок составляют 19,9-29,9% годовых, при снятии наличных - 32,9-49,9%; по картам All Airlines – 18,9-29,9% и 29,9-39,9% соответственно. Ставки будут снижены на покупки, поскольку большая часть клиентов платит картой, а не снимает наличные, приводятся в сообщении слова предправления «Тинькофф банка» Оливера Хьюза.

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«Тинькофф банк» решил снизить ставки спустя месяц после того, как ЦБ установил новые правила игры. Если полная стоимость кредита (ПСК) превышает 20% годовых, то с 1 марта ЦБ применяет повышенные коэффициенты риска. Это значит, что такие кредиты будут отъедать больше капитала при расчете нормативов. Для кредитов, выданных по ставкам 30-35%, коэффициент с 1 марта вырос с 1,1 до 3, по ставкам 35-45% – с 1,4 до 6. Правило действует для кредитов, выданных после 1 марта.

Изменение тарифов связано с ростом риск-коэффициента для кредитов по высоким ставкам, считает аналитик БКС Ольга Найденова. Банку пришлось снизить ставку по уже выданным кредиткам, поскольку каждый новый транш считается новым кредитом. В обзоре БКС говорилось, что около 20% существующего портфеля «Тинькофф банка» состоит из кредитов по ставке 35-45%.

Представитель банка заявил, что снижение ставок и регуляторные изменения между собой не связаны. Основные причины, по которым банк снижает ставку, – это рост доходности портфеля банка, снижение стоимости риска и улучшение макроэкономической ситуации, говорится в пресс-релизе. Еще «Тинькофф банк» надеется привлечь новых клиентов.

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Эффект на прибыль новые тарифы окажут только к концу года, поскольку это зависит от оборачиваемости портфеля, указывает Найденова. Кроме того, у банка растут комиссионные доходы и они компенсируют снижение ставок по кредитам, говорит она.

Снижение ставок не повлияло на прогноз по прибыли на 2017 г., говорит представитель «Тинькофф»: «Это плановое снижение, и оно заложено в нашу финансовую модель». В этом году банк планирует заработать не менее 14 млрд руб., в прошлом прибыль была 11 млрд.

«Можно предположить, что банк немного повысит комиссии по картам, которые не входят в ПСК, так он отчасти компенсирует снижение ставок», – заключила Найденова.

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