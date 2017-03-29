«Тинькофф банк» снизит ставки по кредиткам для миллиона клиентов на 8 п. п.

До 1 апреля 2017 г. «Тинькофф банк» изменит все тарифы по кредитным картам, следует из разосланного им в среду сообщения. Банк обещает снизить ставки по кредитным картам миллиону своих клиентов, в среднем – на 8 п. п. Повезет не всем: у банка 2,2 млн кредитных карт, говорится в отчетности по международным стандартам за 2016 г.

Сейчас ставки по картам Platinum при совершении покупок составляют 19,9-29,9% годовых, при снятии наличных - 32,9-49,9%; по картам All Airlines – 18,9-29,9% и 29,9-39,9% соответственно. Ставки будут снижены на покупки, поскольку большая часть клиентов платит картой, а не снимает наличные, приводятся в сообщении слова предправления «Тинькофф банка» Оливера Хьюза.

«Тинькофф банк» решил снизить ставки спустя месяц после того, как ЦБ установил новые правила игры. Если полная стоимость кредита (ПСК) превышает 20% годовых, то с 1 марта ЦБ применяет повышенные коэффициенты риска. Это значит, что такие кредиты будут отъедать больше капитала при расчете нормативов. Для кредитов, выданных по ставкам 30-35%, коэффициент с 1 марта вырос с 1,1 до 3, по ставкам 35-45% – с 1,4 до 6. Правило действует для кредитов, выданных после 1 марта.

Изменение тарифов связано с ростом риск-коэффициента для кредитов по высоким ставкам, считает аналитик БКС Ольга Найденова. Банку пришлось снизить ставку по уже выданным кредиткам, поскольку каждый новый транш считается новым кредитом. В обзоре БКС говорилось, что около 20% существующего портфеля «Тинькофф банка» состоит из кредитов по ставке 35-45%.

Представитель банка заявил, что снижение ставок и регуляторные изменения между собой не связаны. Основные причины, по которым банк снижает ставку, – это рост доходности портфеля банка, снижение стоимости риска и улучшение макроэкономической ситуации, говорится в пресс-релизе. Еще «Тинькофф банк» надеется привлечь новых клиентов.

Эффект на прибыль новые тарифы окажут только к концу года, поскольку это зависит от оборачиваемости портфеля, указывает Найденова. Кроме того, у банка растут комиссионные доходы и они компенсируют снижение ставок по кредитам, говорит она.

Снижение ставок не повлияло на прогноз по прибыли на 2017 г., говорит представитель «Тинькофф»: «Это плановое снижение, и оно заложено в нашу финансовую модель». В этом году банк планирует заработать не менее 14 млрд руб., в прошлом прибыль была 11 млрд.

«Можно предположить, что банк немного повысит комиссии по картам, которые не входят в ПСК, так он отчасти компенсирует снижение ставок», – заключила Найденова.