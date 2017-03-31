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Статья опубликована в № 4292 от 31.03.2017 под заголовком: У пенсионеров нет выхода

НПФ жалуются на сократившийся переток клиентов из фонда в фонд

Они не исключают, что это стало следствием мошенничества
Клиенту будет предложено пожаловаться в ЦБ и попросить регулятора затребовать документы у фонда
Клиенту будет предложено пожаловаться в ЦБ и попросить регулятора затребовать документы у фонда
Евгений Разумный / Ведомости

Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) запрашивает своих членов о результатах переходной кампании клиентов НПФ за 2016 г. Затем, после анализа полученных данных, НАПФ обещает подготовить запрос в ЦБ и Пенсионный фонд России (ПФР) с просьбой провести проверку действий частных пенсионных фондов и независимых удостоверяющих центров, следует из письма президента НАПФ Константина Угрюмова членам ассоциации («Ведомости» ознакомились с документом). При этом фонды, у которых обнаружились «необоснованные отказы» в переводе клиентов к ним, а также «незаконные переводы» из них, должны подготовить рекомендации для пострадавших клиентов для обращения в ЦБ и правоохранительные органы, говорится в документе.

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