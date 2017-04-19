Набиуллина предлагает ограничить долговую нагрузку заемщиков МФО

Люди берут значительно больше кредитов и долгов, чем могут обслуживать, согласилась председатель ЦБ Эльвира Набиуллина
Е. Разумный / Ведомости
Известная бабушка из Достоевского – очень скромный человек по сравнению с нашими сегодняшними ростовщиками», – заявил вчера президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросу развития национальной системы защиты прав потребителей. Из его слов следует, что потребители финансовых услуг, а именно микрозаймов его беспокоят в первую очередь: среди микрофинансовых организаций (МФО) есть и такие, кто не объясняет гражданам условия займа и «цепочку возможных последствий», и большинство заемщиков «неминуемо попадает в долговую спираль».