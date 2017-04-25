Сбербанк одновременно запустил Apple Pay и Samsung Pay для карт Visa

Раньше они были доступны лишь для Mastercard​

Сегодня Сбербанк запускает платежи через Apple Pay и Samsung Pay для своих держателей карт Visa, сообщили «Ведомостям» представители банка, Apple и Samsung.

Обе технологии работают по схожему принципу: к приложению «кошелек», предустановленному на смартфонах, привязывается банковская карта (ее данные сканируются камерой или вводятся вручную). Оплатить покупку в магазине можно, просто поднеся телефон к платежному терминалу, а транзакцию клиент подтверждает отпечатком пальца (у Samsung Pay еще и четырехзначным кодом).

Технологии мобильных платежей Samsung Pay и Apple Pay пришли в Россию 29 сентября и 4 октября прошлого года соответственно. Тогда они были доступны лишь держателям карт Mastercard. Первым, кто предложил Apple Pay в России, стал как раз Сбербанк, а Samsung Pay он запустил спустя месяц – тоже для Mastercard. В ноябре прошлого года платежи через Apple Pay стали доступны держателям Visa Альфа-банка и «Тинькофф банка».

Сейчас Apple Pay поддерживают четырнадцать банков (шесть из которых работают только с Mastercard) и система «Яндекс.Деньги», говорится на сайте Apple. А Samsung сообщает, что его систему бесконтактных платежей поддерживают 12 банков (пять из которых предлагают сервис для держателей Visa) и система «Яндекс.Деньги».

Количество карт Visa в общем карточном портфеле Сбербанка его представитель не называет. В 2015 г. на Visa приходилось 44,7% всех выпущенных в России платежных карт, на Mastercard – 49,4%, следует из отчета Национальной системы платежных карт. По данным ЦБ, на конец первого полугодия 2016 г. в России было выпущено 249 млн платежных карт.

И отзывы клиентов, и статистика пользования сервисами показывает, что клиенты довольны сервисами и включили их в свою повседневную жизнь, радуется представитель Альфа-банка. С ним солидарен представитель «Тинькофф банка». По его словам, клиенты быстро привыкают к Apple Pay и Samsung Pay: если поначалу многие тестировали системы на небольших транзакциях, то потом величина транзакций и частота использования стала расти.