У клиентов банка «Югра» возникли трудности с получением вкладов

В банке «Югра» произошел технический сбой, заявили «Ведомостям» сотрудники нескольких допофисов банка. «Вчера упал сервер во второй половине дня и не работало вообще ничего. Сегодня пока только банкоматы и операции по картам», - заявил менеджер офиса «Арбатский» по телефону. Версии случившегося в разных офисах не совпадают. На Земляном Валу сообщили о поломке сервера, в Новых Черемушках — о плановом обновлении программного обеспечения. В Люберцах списали сбой на «отвалившийся интернет».

В отдельных московских офисах сейчас нельзя забрать заказанные заранее средства с вкладов, в некоторых сообщают, что забрать деньги можно, но процесс занимает длительное время. «Программа работает, но в замедленном режиме, ее восстановили не так давно, и процесс [получения вкладов] длительное время занимает», - сказал сотрудник из офиса банка на Земляном Валу. Проблемы подтвердили в одном из допофисов Санкт-Петербурга, отметив, что сбой произошел по всей стране. Как заявили в офисе «Арбатский», с интернет-банком тоже были проблемы. В колл-центре «Югры» о сбое не знают.

«Ведомости» ожидают комментария представителя банка.

Банк «Югра» стал самым убыточным банком за 2016 г., не считая тех, что находятся на санации. За предыдущий год банк получил чистый убыток в 32,2 млрд руб. Причина убытков «Югры» – резервы, которые банк активно создавал с конца I квартала прошлого года, следует из данных оборотной ведомости банка. Тогда, в апреле, «Югра» досоздала провизии на 21,3 млрд руб., что привело к тому, что банк стал убыточен. Всего за год он отчислил на возможные потери почти 29 млрд руб. «Глобэкс» и Новикомбанк за год резервы более чем удвоили: «дочка» ВЭБа отправила в провизии 28,86 млрд руб., «дочка» «Ростеха» – 23,8 млрд руб. По итогам I квартал банк также был убыточен - на 2,5 млрд руб.