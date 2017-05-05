Это может быть началом нового тренда на ослабление российской валюты

Статья опубликована в № 4316 от 05.05.2017 под заголовком: Майские заморозки на валютной бирже

Рубль дешевеет третий день подряд. На первых торгах мая, во вторник, он потерял 8 коп. до 57 руб./$, в среду – 38 коп., а в четверг в 18.45 за доллар уже давали 58,25 руб.