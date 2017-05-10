Лизинговая «дочка» ВЭБа разыскивает активы в регионах

Одна из крупнейших лизинговых компаний – «ВЭБ-лизинг» – объявила тендер на проведение расследований и розыск имущества, выставив на сайте госзакупок семь трехлетних контрактов с вознаграждением в 81 млн руб. Так она намеревается вернуть свое имущество: спецтехнику, оборудование, легковые и грузовые автомобили, а также коммерческий транспорт, сказано в заявке. В 70 регионах страны компания разыскивает более 680 единиц техники, по которой перестали поступать лизинговые платежи, почти 40% объектов находятся в Москве и Московской области (264 единицы), а как следует из данных компании, таких клиентов у нее всего семь. Концентрация активов – одна из слабых сторон компании, указывает аналитик S&P Сергей Вороненко: «На двух самых крупных лизингополучателей компании приходится 38% инвестиций до создания резервов».

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