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Статья опубликована в № 4317 от 10.05.2017 под заголовком: ВЭБ ищет детективов

Лизинговая «дочка» ВЭБа разыскивает активы в регионах

Она организует расследование и предлагает участие в тендере коллекторам
На «ВЭБ-лизинг» приходится 44% убытка группы ВЭБа по итогам 2016 г. – примерно 49 млрд руб., говорил в конце апреля первый зампред правления ВЭБа Николай Цехомский
На «ВЭБ-лизинг» приходится 44% убытка группы ВЭБа по итогам 2016 г. – примерно 49 млрд руб., говорил в конце апреля первый зампред правления ВЭБа Николай Цехомский
А. Гордеев / Ведомости

Одна из крупнейших лизинговых компаний – «ВЭБ-лизинг» – объявила тендер на проведение расследований и розыск имущества, выставив на сайте госзакупок семь трехлетних контрактов с вознаграждением в 81 млн руб. Так она намеревается вернуть свое имущество: спецтехнику, оборудование, легковые и грузовые автомобили, а также коммерческий транспорт, сказано в заявке. В 70 регионах страны компания разыскивает более 680 единиц техники, по которой перестали поступать лизинговые платежи, почти 40% объектов находятся в Москве и Московской области (264 единицы), а как следует из данных компании, таких клиентов у нее всего семь. Концентрация активов – одна из слабых сторон компании, указывает аналитик S&P Сергей Вороненко: «На двух самых крупных лизингополучателей компании приходится 38% инвестиций до создания резервов».

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