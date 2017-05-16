Пенсионным фондам и управляющим компаниям не дали отсрочку по рейтингам
М. Стулов / Ведомости
При инвестировании пенсионных накоплений, резервов и собственных средств страховщиков, а также профучастников (брокеров, дилеров, доверительных управляющих, депозитариев, регистраторов, форекс-дилеров) наряду с требованием к кредитному рейтингу бумаг до 1 января 2018 г. может быть использован такой критерий, как включение этой ценной бумаги в высший котировальный список биржи, сообщил в пятницу ЦБ. Таким образом, им не придется срочно заменять в активах бонды без надлежащего рейтинга, при условии если они торгуются в первом котировальном списке. Впрочем, в списке не оказалось собственных средств НПФ, а также управляющих компаний (УК).