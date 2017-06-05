Статья опубликована в № 4335 от 05.06.2017 под заголовком: Лизинг еще поторгует
Минэкономразвития предлагает смягчить реформу лизинга
Лизинговые компании могут получить отсрочку запрета на ведение производственной и торговой деятельности
- Ольга Адамчук
- / Ведомости
Центробанк может дать отсрочку лизинговым компаниям по сворачиванию торговой и производственной деятельности
Евгений Разумный / Ведомости
Запрет на ведение лизинговыми компаниями торговой и производственной деятельности может быть введен поэтапно, об этом говорится в заключении Минэкономразвития на законопроект Минфина о реформе рынка лизинга («Ведомости» с ним ознакомились). В мае Минэкономразвития провело рабочую встречу с представителями Минфина и Центробанка, где было решено доработать законопроект и предусмотреть отсрочку для компаний. «С учетом значительного переходного периода и поэтапного введения требований принято решение поддержать регулирование, предлагаемое проектом акта», – говорится в документе.
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