Минэкономразвития предлагает смягчить реформу лизинга

Статья опубликована в № 4335 от 05.06.2017 под заголовком: Лизинг еще поторгует

Центробанк может дать отсрочку лизинговым компаниям по сворачиванию торговой и производственной деятельности Евгений Разумный / Ведомости

Запрет на ведение лизинговыми компаниями торговой и производственной деятельности может быть введен поэтапно, об этом говорится в заключении Минэкономразвития на законопроект Минфина о реформе рынка лизинга («Ведомости» с ним ознакомились). В мае Минэкономразвития провело рабочую встречу с представителями Минфина и Центробанка, где было решено доработать законопроект и предусмотреть отсрочку для компаний. «С учетом значительного переходного периода и поэтапного введения требований принято решение поддержать регулирование, предлагаемое проектом акта», – говорится в документе.