Профучастники
Статья опубликована в № 4335 от 05.06.2017 под заголовком: Лизинг еще поторгует

Минэкономразвития предлагает смягчить реформу лизинга

Лизинговые компании могут получить отсрочку запрета на ведение производственной и торговой деятельности

Запрет на ведение лизинговыми компаниями торговой и производственной деятельности может быть введен поэтапно, об этом говорится в заключении Минэкономразвития на законопроект Минфина о реформе рынка лизинга («Ведомости» с ним ознакомились). В мае Минэкономразвития провело рабочую встречу с представителями Минфина и Центробанка, где было решено доработать законопроект и предусмотреть отсрочку для компаний. «С учетом значительного переходного периода и поэтапного введения требований принято решение поддержать регулирование, предлагаемое проектом акта», – говорится в документе.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике