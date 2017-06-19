ЦБ вдвое снизил прогноз по росту вкладов населения А. Гордеев / Ведомости

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в пятницу делала прогноз (цитата по «Интерфаксу»): «На наш взгляд, действительно темпы прироста вкладов снижаются, и они могут быть ниже, чем темпы прироста кредитования, скажем так, 2–4%». Реальные ставки депозитов остаются в положительной зоне, продолжала она, и депозиты привлекательны для населения. «В принципе, банки тоже это отсматривают, – заметила Набиуллина, – это для них очень интересная пассивная база. И вряд ли они будут снижать депозитные ставки таким темпом, что это приведет к снижению депозитной базы».