Статья опубликована в № 4344 от 19.06.2017 под заголовком: Банки в деньгах не нуждаются
ЦБ вдвое снизил прогноз по росту вкладов населения
Люди стали больше тратить, а банки в условиях избытка ликвидности не стремятся привлекать их сбережения
- Дарья Борисяк
- / Ведомости
ЦБ вдвое снизил прогноз по росту вкладов населения
А. Гордеев / Ведомости
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в пятницу делала прогноз (цитата по «Интерфаксу»): «На наш взгляд, действительно темпы прироста вкладов снижаются, и они могут быть ниже, чем темпы прироста кредитования, скажем так, 2–4%». Реальные ставки депозитов остаются в положительной зоне, продолжала она, и депозиты привлекательны для населения. «В принципе, банки тоже это отсматривают, – заметила Набиуллина, – это для них очень интересная пассивная база. И вряд ли они будут снижать депозитные ставки таким темпом, что это приведет к снижению депозитной базы».
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