Статья опубликована в № 4344 от 19.06.2017 под заголовком: Центробанк добрался до сайтов

ЦБ собирается блокировать сайты зарубежных форекс-дилеров

Сейчас он не может добраться до тех, кто зарегистрирован за пределами рунета