Статья опубликована в № 4344 от 19.06.2017 под заголовком: Центробанк добрался до сайтов
ЦБ собирается блокировать сайты зарубежных форекс-дилеров
Сейчас он не может добраться до тех, кто зарегистрирован за пределами рунета
- Эмма Терченко
- / Ведомости
ЦБ намерен блокировать работу сайтов, с помощью которых иностранные форекс-дилеры привлекают средства клиентов в России
Е. Разумный / Ведомости
Центробанк хочет блокировать фишинговые сайты и сайты форекс-дилеров, не получивших лицензию в России, но активно действующих на ее территории, заявил замначальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычев в интервью ТАСС.
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