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Статья опубликована в № 4344 от 19.06.2017 под заголовком: Центробанк добрался до сайтов

ЦБ собирается блокировать сайты зарубежных форекс-дилеров

Сейчас он не может добраться до тех, кто зарегистрирован за пределами рунета

Центробанк хочет блокировать фишинговые сайты и сайты форекс-дилеров, не получивших лицензию в России, но активно действующих на ее территории, заявил замначальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычев в интервью ТАСС.

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