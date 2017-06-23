Акционер «Югры» меняет прописку М. Стулов / Ведомости

У банка «Югра» может смениться акционер, следует из сообщения Федеральной антимонопольной службы (ФАС): вместо швейцарской компании Radamant Financial AG, через которую банком владеет Алексей Хотин, в капитал может войти российское АО «Прямые инвестиции».

Ведомство рассмотрело и удовлетворило ходатайство компании «Радамант файненшл АГ» (Radamant Financial AG, Швейцария - основной акционер банка, владеющий сейчас 52,42% его акций) о создании компании АО «Прямые инвестиции» путем оплаты его уставного капитала акциями банка «Югра», говорится в сообщении службы. В результате «Прямые инвестиции» получат 86,83% акций «Югры».

Замначальника управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева подтвердила «Ведомостям», что служба удовлетворила ходатайство, и пояснила, что фактически у банка меняется акционер - его акциями вместо «Радаманта файненшл АГ» будет владеть компания «Прямые инвестиции».

Из данных СПАРКа следует, что компания «Прямые инвестиции» была зарегистрирована 5 апреля 2017 г., больше 60% в ее уставном капитале принадлежит «Радамант файненшл АГ», остальное - физлицам. Представитель «Югры» в ответ на вопросы «Ведомостей» сообщил, что планируется полное исключение контроля над банком компании с юрисдикцией иностранного государства - в рамках реализации государственной линии деофшоризации. Это позволит установить прозрачный и понятный контроль над кредитной организацией, говорит он. В ЦБ подано ходатайство о выдаче предварительного согласия регулятора на приобретение «Прямыми инвестициями» акций «Югры». ЦБ рекомендовал акционерному обществу получить предварительно согласие ФАС, рассказывает представитель банка.

Прозрачная структура владения банком - давнее пожелание регулятора, говорит финансист, знающий это от сотрудников ЦБ. Он вспоминает, что регулятор настаивал на прозрачной структуре в течение нескольких лет. Вплоть до 2015 г. банком владели 12 физлиц, хотя участники банковского рынка были уверены, что де-факто банк контролировался московскими девелоперами Юрием и Алексеем Хотиными - связанные с ними лица в 2012 г. приобрели небольшой банк «Югра», занимавший тогда 272-е место по величине активов в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА». В 2015 г. источники «Ведомостей», в том числе близкие к ЦБ, рассказывали, что регулятор настаивает на раскрытии реальных собственников. В конце 2015 г. банк провел допэмиссию в пользу Radamant Financial на 6,8 млрд руб., в результате чего Алексей Хотин впервые стал фигурировать в качестве владельца банка.

«Возможно, это пожелание ЦБ - регулятор оценивает структуру собственности, и нерезиденты могут стать поводом для оценки этой структуры как не очень прозрачной», - говорит методолог RAEX Юрий Беликов. Возможно, сейчас идет речь о каких-то вливаниях в капитал банка и в случае российского юрлица для ЦБ гораздо проще проконтролировать происхождение средств, используемых для пополнения капитала, считает он: «Похоже, что регулятор хочет убедиться, что «Югра» не докапитализирует сама себя, то есть акционеры не используют средства банка для пополнения его капитала». Для регулятора российский акционер действительно более понятен - лучше видно, откуда идут средства в капитал, и фактически это ограничивает возможности схемного пополнения собственных средств, солидарен собственник одного из банков.

В мае «Югра» получила предписание ЦБ о доформировании резервов более чем на 40 млрд руб., об этом «Ведомостям» рассказывали несколько человек: банкир, узнавший о содержании документа от сотрудников ЦБ, контрагент «Югры» и госбанкир, получившие сведения о предписании от одного из высокопоставленных руководителей Центробанка, а также бизнесмен, знающий это от силовых структур. Двое из собеседников «Ведомостей» говорили, что резервов требуется досоздать примерно на 46 млрд руб. Третий указывал, что размер недосозданных резервов – около 50 млрд руб. Капитал «Югры» к 1 мая составлял 51,7 млрд руб., на 1 июня - 50,2 млрд руб. Единоразово создать такие резервы без докапитализации банк не сможет.

«Это может отражать общий тренд на деофшоризацию: крупный и средний бизнес в числе холдингов постепенно начинает работать без использования офшоров. для банковского рынка это тоже характерно. Это стимулируется регулятором: есть и беседы с акционерами, и с представителями холдингов. В случае с «Югрой», думаю, это тоже связано с трендом и отражает требование ЦБ показать более прозрачно структуру бенефициаров. Видимо, это и будет происходить», - говорит управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев. Представитель «Югры» в ответ на вопросы «Ведомостей» о том, предъявлялось ли со стороны ЦБ к банку спрямить структуру владения, сообшил, что данное требование к банку регулятор не предъявлял.