Основной акционер банка меняет прописку: вместо швейцарской Radamant Financial Алексея Хотина в его капитал войдут российские «Прямые инвестиции»

Статья опубликована в № 4349 от 26.06.2017 под заголовком: «Югра» получила «Прямые инвестиции»

Представитель «Югры» рассказывает, что ЦБ не требовал от банка спрямить структуру владения Евгений Разумный / Ведомости

У банка «Югра» сменится акционер, следует из сообщения Федеральной антимонопольной службы (ФАС): вместо швейцарской Radamant Financial AG, через которую банком владеет Алексей Хотин, в капитал войдет российское АО «Прямые инвестиции» – такое ходатайство рассмотрела и удовлетворила служба. Уставный капитал этой компании будет оплачен акциями «Югры», сообщила ФАС. Фактически у банка меняется акционер: вместо Radamant Financial им станут «Прямые инвестиции», уточнила замначальника управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева.