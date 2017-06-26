Статья опубликована в № 4349 от 26.06.2017 под заголовком: «Югра» получила «Прямые инвестиции»
«Югра» получила «Прямые инвестиции»
Основной акционер банка меняет прописку: вместо швейцарской Radamant Financial Алексея Хотина в его капитал войдут российские «Прямые инвестиции»
- Дарья Борисяк,
- Михаил Тегин
- / Ведомости
Представитель «Югры» рассказывает, что ЦБ не требовал от банка спрямить структуру владения
Евгений Разумный / Ведомости
У банка «Югра» сменится акционер, следует из сообщения Федеральной антимонопольной службы (ФАС): вместо швейцарской Radamant Financial AG, через которую банком владеет Алексей Хотин, в капитал войдет российское АО «Прямые инвестиции» – такое ходатайство рассмотрела и удовлетворила служба. Уставный капитал этой компании будет оплачен акциями «Югры», сообщила ФАС. Фактически у банка меняется акционер: вместо Radamant Financial им станут «Прямые инвестиции», уточнила замначальника управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева.
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