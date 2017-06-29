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Статья опубликована в № 4352 от 29.06.2017 под заголовком: ЦБ заметил обиженных пенсионеров

ЦБ анонсировал проверки НПФ и банков-агентов

Причиной стал пятикратный рост жалоб клиентов НПФ

Центробанк получил примерно в 5 раз больше жалоб по итогам переходной кампании 2016 г., в рамках которой россияне переводили свои пенсионные накопления из одного фонда в другой, чем за три предыдущих года, передал «Интерфакс» слова зампреда ЦБ Владимира Чистюхина. Он предупредил, что регулятор планирует проверить деятельность НПФ и банков, которые работают как агенты пенсионных фондов, и призвал участников подготовиться к таким проверкам.

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