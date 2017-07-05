Банки
Статья опубликована в № 4356 от 05.07.2017 под заголовком: «Открытию» закрыли пенсии

Пенсионные фонды готовятся забрать деньги из банка «ФК Открытие»

Банк получил рейтинг АКРА на уровне ВВВ-, что лишает его возможности держать деньги НПФ и бюджета
  • Дарья Борисяк,
  • Анна Холявко,
  • Михаил Тегин
  • / Ведомости

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило банку «ФК Открытие» рейтинг ВВВ- со стабильным прогнозом. Пока у «Открытия» самый низкий среди всех публичных рейтингов, присвоенных АКРА банкам.

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