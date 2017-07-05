Статья опубликована в № 4356 от 05.07.2017 под заголовком: «Открытию» закрыли пенсии
Пенсионные фонды готовятся забрать деньги из банка «ФК Открытие»
Банк получил рейтинг АКРА на уровне ВВВ-, что лишает его возможности держать деньги НПФ и бюджета
- Дарья Борисяк,
- Анна Холявко,
- Михаил Тегин
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«Открытие» оказалось связано рейтингом – пенсионные средства оттуда уйдут
Максим Стулов / Ведомости
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило банку «ФК Открытие» рейтинг ВВВ- со стабильным прогнозом. Пока у «Открытия» самый низкий среди всех публичных рейтингов, присвоенных АКРА банкам.
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