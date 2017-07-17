Страхование
Статья опубликована в № 4364 от 17.07.2017 под заголовком: С Урала на биржу

Региональный страховщик пошел за капиталом на Московскую биржу

Компания «Южурал-Аско» провела SPO на сумму 26,3 млн рублей

Проданные на бирже 2% акций небольшого страховщика «Южурал-Аско» принесли акционерам 26,3 млн руб., следует из материалов торговой площадки.

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