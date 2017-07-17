Статья опубликована в № 4364 от 17.07.2017 под заголовком: С Урала на биржу
Региональный страховщик пошел за капиталом на Московскую биржу
Компания «Южурал-Аско» провела SPO на сумму 26,3 млн рублей
- Михаил Тегин
- / Ведомости
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
С Урала на биржу
Андрей Гордеев / Ведомости
Проданные на бирже 2% акций небольшого страховщика «Южурал-Аско» принесли акционерам 26,3 млн руб., следует из материалов торговой площадки.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}