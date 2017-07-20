Рынки
Статья опубликована в № 4367 от 20.07.2017 под заголовком: Без обеда не торговать

Сингапурская биржа вернет обеденный перерыв

Его отмена не помогла увеличить обороты

С 13 ноября торги на сингапурской бирже SGX будут останавливаться с 12.00 до 13.00 на обеденный перерыв, говорится в ее сообщении. Публичное обсуждение показало, что трейдеры и брокеры не видят смысла в работе без обеда.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике