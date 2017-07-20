Статья опубликована в № 4367 от 20.07.2017 под заголовком: Без обеда не торговать
Сингапурская биржа вернет обеденный перерыв
Его отмена не помогла увеличить обороты
- Татьяна Бочкарева
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Увеличить обороты за счет отмены обеденного перерыва не получилось
Wong Maye-E / AP
С 13 ноября торги на сингапурской бирже SGX будут останавливаться с 12.00 до 13.00 на обеденный перерыв, говорится в ее сообщении. Публичное обсуждение показало, что трейдеры и брокеры не видят смысла в работе без обеда.
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