Песков о конфликте вокруг «Югры»: Путин всегда высоко оценивал работу ЦБ

Владимир Путин всегда высоко оценивал результаты работы Центробанка, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о доверии Кремля к руководству регулятора в связи с конфликтом вокруг банка «Югра».
«Я вас призываю вспомнить соответствующие заявления президента Путина, которые он давал в отношении Центробанка, где он каждый раз давал достаточно высокую оценку результатам работы финансового мегарегулятора», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).
Ситуация вокруг банка не является вопросом Кремля и Кремль не полномочен вмешиваться в конфликт, ответил пресс-секретарь на вопрос об оценке протеста Генпрокуратуры на действия ЦБ. Аналогично Песков ответил на вопрос о выплатах Агентства по страхованию вкладов (АСВ) вкладчикам «Югры»: «Это не вопрос Кремля. Вы знаете, у нас есть мегарегулятор, который осуществляет свои функции по контролю и регулированию за финансово-кредитной системой РФ и работой финансово-кредитных учреждений. Это самостоятельный орган. Существует также прокуратура со своей точкой зрения, и в данном случае Кремль не полномочен вмешиваться в эту ситуацию».
В четверг 20 июля АСВ начало выплаты вкладчикам «Югры», несмотря на то что накануне Генпрокуратура в письме ЦБ просила не начинать выплаты. Ведомство также опротестовало введение временной администрации в «Югру» и мораторий на выплаты кредиторам, эти решения по «Югре» Центробанк принял 10 июля. Представитель ЦБ обещал ответить на протесты Генпрокуратуры в установленный срок — до 21 июля. Представитель Генпрокуратуры воздержался от комментариев, сообщил корреспондент «Ведомостей» в 14.00.
Топ-10 выплат АСВ вкладчикам лопнувших банков
Евгений Разумный / Ведомости
«20 июля начались выплаты страхового возмещения вкладчикам банка «Югра», - говорится в сообщении на сайте АСВ. Для АСВ и Центробанка выплаты 170 млрд руб. вкладчикам «Югры» стали крупнейшим страховым случаем. «Югра» входит в топ-30 по величине активов и в топ-20 по размеру привлеченных средств от населения
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Андрей Гордеев / Ведомости
Вторым по сумме выплат стало страховое возмещение вкладчикам «Интеркоммерца» – 64,36 млрд руб. ЦБ приостановил лицензию банка 8 февраля 2016 г. В его реестр включены 148 060 вкладчиков. Получили страховое возмещение 91 735 вкладчиков, АСВ осталось выплатить 121 млн руб. (здесь и далее данные АСВ на июль 2017 г.)
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PhotoXpress
Росинтербанк лишился лицензии в сентябре 2016 г., размер страховой ответственности АСВ – 57 млрд руб., 56,7 из которых уже выплачено. В реестре банка значилось 86 949 вкладчиков, выплаты получили 69 100 человек
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Егор Алеев/ТАСС
Лицензию Татфондбанка ЦБ отозвал 3 марта этого года. В середине декабря 2016 г. Центробанк ввел временную администрацию в Татфондбанк, наложив мораторий на выплаты его кредиторам, что, по закону, является страховым случаем. Размер выплат – 54,73 млрд руб., в реестр банка включены 426 360 вкладчиков, пока деньги получили лишь меньше половины из них, оставшиеся выплаты – 396 млн руб.
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Артем Геодакян/ТАСС
113 900 вкладчиков Внешпромбанка должны получить 45 млрд руб., чуть более половины из них вернули деньги, но 139 млн руб. еще предстоит вернуть
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Андрей Гордеев / Ведомости
Страховые выплаты почти 100 000 вкладчиков «Российского кредита», лишившегося лицензии в 2015 г., составили 40,7 млрд руб., из них 65 млн вкладчики банка еще не забрали
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Евгений Разумный / Ведомости
Арксбанк лишился лицензии летом 2016 г., у него оказалось не так много вкладчиков – почти 44 600, но размер страхового возмещения АСВ составил 38,9 млрд руб. За год почти все вкладчики забрали застрахованную сумму, им осталось выплатить 81 млн руб.
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Михаил Джапаридзе/ТАСС
Страховое возмещение вкладчикам банка «Транспортный» – 37,65 млрд руб., из него 59 027 вкладчиков уже получили 37,62 млрд руб., за два года («Транспортный» лишился лицензии в мае 2015 г.) страховые суммы так и не забрали 8000 клиентов банка
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Андрей Гордеев / Ведомости
Военно-промышленный банк остался без лицензии в сентябре 2016 г. Его вкладчикам причитается 36,7 млрд руб. страховых выплат, из которых осталось заплатить 259 млрд руб.
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Максим Стулов / Ведомости
Росэнергобанк – еще один банк, лишившийся лицензии в 2017 г. 50 000 вкладчиков необходимо выплатить 34,3 млрд руб. Почти 9000 из них деньги еще не забрали, им предстоит вернуть 1,15 млрд руб.