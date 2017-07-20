Песков о конфликте вокруг «Югры»: Путин всегда высоко оценивал работу ЦБ

Эльвира Набиуллина и Владимир Путин Алексей Дружинин / РИА Новости

Владимир Путин всегда высоко оценивал результаты работы Центробанка, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о доверии Кремля к руководству регулятора в связи с конфликтом вокруг банка «Югра».

«Я вас призываю вспомнить соответствующие заявления президента Путина, которые он давал в отношении Центробанка, где он каждый раз давал достаточно высокую оценку результатам работы финансового мегарегулятора», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Ситуация вокруг банка не является вопросом Кремля и Кремль не полномочен вмешиваться в конфликт, ответил пресс-секретарь на вопрос об оценке протеста Генпрокуратуры на действия ЦБ. Аналогично Песков ответил на вопрос о выплатах Агентства по страхованию вкладов (АСВ) вкладчикам «Югры»: «Это не вопрос Кремля. Вы знаете, у нас есть мегарегулятор, который осуществляет свои функции по контролю и регулированию за финансово-кредитной системой РФ и работой финансово-кредитных учреждений. Это самостоятельный орган. Существует также прокуратура со своей точкой зрения, и в данном случае Кремль не полномочен вмешиваться в эту ситуацию».

В четверг 20 июля АСВ начало выплаты вкладчикам «Югры», несмотря на то что накануне Генпрокуратура в письме ЦБ просила не начинать выплаты. Ведомство также опротестовало введение временной администрации в «Югру» и мораторий на выплаты кредиторам, эти решения по «Югре» Центробанк принял 10 июля. Представитель ЦБ обещал ответить на протесты Генпрокуратуры в установленный срок — до 21 июля. Представитель Генпрокуратуры воздержался от комментариев, сообщил корреспондент «Ведомостей» в 14.00.

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