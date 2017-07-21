АСВ признало нецелесообразным санацию казанского банка «Спурт»

Александров Василий / PhotoXPress

Банк России с 21 июля отозвал лицензию у казанского ПАО «Акционерный коммерческий банк «Спурт». С 28 апреля в нем действовала временная администрация, введенная на три месяца одновременно с мораторием на удовлетворение требований кредиторов банка. Временная администрация, функции которой были возложены на Агентство по страхованию вкладов, решила, что санация «Спурта» с участием АСВ и кредиторов банка будет экономически нецелесообразной «ввиду крайне низкого качества активов, величины выявленного дисбаланса между стоимостью активов и обязательств» и с учетом неспособности кредитной организации обеспечить в дальнейшем исполнение требований кредиторов, сообщает пресс-служба ЦБ.

При неудовлетворительном качестве активов банк неадекватно оценивал принятые риски, объясняет регулятор. Обследовав финансовое положение банка, АСВ составило «объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации, что привело к полной утрате ее собственных средств (капитала)». «Сложившаяся ситуация является следствием низкой диверсификации активов кредитной организации — значительная часть кредитного портфеля АКБ «Спурт» (ПАО) была направлена на финансирование крупного инвестиционного проекта подконтрольных бенефициару банка предприятий, финансовое положение которых в настоящее время оценивается как критическое», - говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Регулятор напомнил, что не раз применял в отношении «Спурта» меры надзорного реагирования, а руководство и собственники банка не предприняли эффективных действий, направленных на нормализацию его деятельности.

Банк является участником системы страхования вкладов. По данным отчетности, по величине активов на 1 июля «Спурт» занимал 183-е место в банковской системе России. На момент введения временной администрации в конце апреля «Спурт» занимает 143-е место по величине активов в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА».

В основном банк привлекал средства населения и размещал их в кредиты компаниям, следует из его отчетности. На 1 февраля банк привлек 11,8 млрд руб. средств населения, а от компаний — втрое меньше, около 4 млрд руб. При этом корпоративный кредитный портфель банка составляет 12,9 млрд руб., а розничный — 1,8 млрд. На сайте «Спурта» говорится, что он ориентирован на работу с предприятиями малого и среднего бизнеса. На конец прошлого года основными акционерами банка были предправления Евгения Даутова (30%), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР, 28,25%), Владимир Бусыгин (14%), а также «Нижнекамскнефтехим», входящий в группу ТАИФ (5%), и Газпромбанк (3%). Среди клиентов банка на его сайте были указаны Казанский вертолетный завод, «Камаз», «Газпром» и «Нижнекамскнефтехим».

История проблем «Спурта»

«Спурт» начал испытывать проблемы с ликвидностью после отзыва лицензий у Татфондбанка и Интехбанка в начале марта. Банк потерял несколько миллиардов рублей из-за паники клиентов на фоне ошибочных слухов об отзыве у банка лицензии, заявила в середине марта предправления Евгения Даутова: «Суммы, которые выносились из касс банка, были астрономические» (цитата по «Интерфаксу»). Отток средств составлял до 400 млн руб. в день, тогда как до этого в среднем за день клиенты снимали 20–50 млн руб., заявила Даутова и пообещала, что ликвидность скоро восстановится, «Спурт» поддержали другие банки, предоставив рефинансирование, и банк вернется к работе в обычном режиме. Она это говорила уже после того, как банк ввел ограничения на выдачу наличных: не более 50 000 руб. в день для физлиц, не более 100 000 руб. в день для юрлиц при предварительном заказе.

В эти же дни первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин заявил, что регулятор полностью в курсе ситуации и встречался с руководителем банка для обсуждения плана по выходу из кризиса. По его словам, руководство банка выразило уверенность, что справится со сложностями своими силами. Чтобы справиться с кризисной ситуацией, банк переуступает и реализует активы для восполнения ликвидности, также он ввел временное ограничение выдачи наличных и находится в постоянных консультациях с ЦБ, заявил представитель банка.

Однако в середине апреля «Спурт» понизил границу по снятию вкладов до 30 000 руб. в день. Банк тогда все еще допускал, что может снять ограничение, если найдет инвесторов для увеличения ликвидности, переговоры с которыми сейчас ведутся. 20 апреля головной офис банка «Спурт» был закрыт по техническим причинам, на следующий день он открылся, в колл-центре закрытие офиса связали с отключением электричества. 21 апреля стало известно, что банк «по техническим причинам» приостановил расходные операции по счетам всех клиентов.

24 апреля банк приостановил все операции по счетам клиентов по техническим причинам и перестал обслуживать свои банковские карты. В тот же день пресс-служба «Спурта» сообщила о закрытии трех операционных офисов.

Затем ЦБ ввел в банке мораторий на удовлетворение требований кредиторов, а проблемы банка регулятор тогда объяснил «значительным оттоком денежных средств клиентов юридических и физических лиц, спровоцированным, в том числе, информационными атаками через социальные сети». Регулятор тогда впервые связал решение о введении в банк администрации с информационными атаками через соцсети, которые спровоцировали отток клиентских средств.

В марте вкладчики «Спурта» забрали почти 6 млрд руб. – это около трети всех обязательств банка. Банк смог их выдать в том числе за счет собственного запаса ликвидности (1,3 млрд руб.), продажи ценных бумаг, кредитов и недвижимости (более 6,2 млрд). На начальном этапе банку удавалось выполнять принятые на себя обязательства за счет реализации ликвидных активов, следует из сообщения ЦБ. Банк привлек кредит под залог нерыночных активов на 365 млн руб. у ЦБ.

Расплачиваться с паникующими клиентами банку было трудно еще и потому, что он участвовал в финансировании крупного долгосрочного инвестпроекта на предприятиях, подконтрольных собственному руководителю, констатировал тогда ЦБ. Размер выделяемых средств на этот проект почти втрое превышал капитал банка (на 1 апреля капитал составлял 2,7 млрд руб.), причем в «Спурте» маскировали это с помощью различных схем с участием технических компаний. Портфель банка за март сократился с 13 млрд до 8 млрд руб., таким образом, практически весь кредитный портфель банка через посредников был выдан в одни руки.

Банк мог кредитовать разные фирмы, связанные с одним и тем же проектом: возможность выдать крупный кредит одной компании ограничена нормативами, допускал тогда, комментируя ситуацию, президент Клуба банковских бухгалтеров Кирилл Парфенов. Один из банкиров, рассматривавших недавно возможность купить «Спурт», говорил, что в его кредитном портфеле было много связанных компаний.