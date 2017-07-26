Банкиры получат «волчий билет» Diane Bondareff / AP

Банкирам, привлеченным к уголовной ответственности за преднамеренное банкротство банка, установят пожизненный запрет на занятие руководящих должностей в банках и приобретение более 10% их акций. Это следует из закона, одобренного во вторник Советом Федерации. Пожизненно в черный список также можно попасть, если повторно нарушить требования к деловой репутации.

На 24 июля в базу данных ЦБ внесены сведения о 5621 руководителе (и члене совета директоров) банков и о 1029 крупных владельцах банков, из которых 3889 и 1009 соответственно не могут занимать руководящие должности и приобретать более 10% акций банка, рассказала директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России Людмила Тяжельникова.

Сейчас максимальный срок, на который банкиры могут попасть в черный список, – пять лет, указала Тяжельникова. Теперь он повышен до десяти лет и в особо тяжких случаях запрет на профессию может быть пожизненным, но закон обратной силы не имеет, пояснила она. И добавила, что по новому закону для руководителей и собственников некредитных финансовых организаций срок пребывания в черном списке составляет пять лет. Закон распространяется на банки, страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, микрофинансовые компании и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

«Нужно сажать больше и на подольше, так как недобросовестные банкиры грабят банки и систему страхования вкладов. Она не наполняется сама по себе, это затраты банков, вкладчиков и заёмщиков добросовестных банков. Только неотвратимость наказания может стать сдерживающим фактором, чтобы банкиров-мошенников стало меньше», – говорит совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский.

По мнению президента АРБ Гарегина Тосуняна, для финансистов, особенно банкиров, не должно быть ничего дороже репутации, так как финансовый рынок - системообразущий фактор экономики страны. «К сожалению, на нем совершалось и, может быть, все ещё совершается немало афер, поэтому я абсолютно поддерживаю инициативу ЦБ по усилению ответственности банкиров», – говорит Тосунян. Он надеется, что недобросовестные бизнесмены найдут себе другую сферу деятельности – вне банковского сектора, очистят рынок от своего присутствия и на этом рынке их станет меньше, поскольку правила игры значительно ужесточаются. Он отметил, что должна быть обеспечена более высокая ответственность законодателей и регуляторов за принимаемые документы и добросовестный контроль за соблюдением правил игры, иначе ужесточение мер для банкиров будет неэффективным.