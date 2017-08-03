Курс евро преодолел отметку в 72 рубля, а доллар добрался до 60,71 рублей

Столько они и должны стоить, считает министр экономического развития Максим Орешкин и не ждет резких колебаний курса

Статья опубликована в № 4377 от 03.08.2017 под заголовком: Рубль вернулся на место

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В среду евро стоил больше 72 руб., а доллар подорожал до 60,71 руб. А. Гордеев / Ведомости

В среду днем евро стоил больше 72 руб., это максимум с конца сентября прошлого года. К вечеру европейская валюта немного подешевела, и к 17.20 за нее давали 71,92 руб. (+66 коп. по сравнению с закрытием валютных торгов во вторник). Доллар к этому же часу подорожал на 36 коп. до 60,71 руб. При этом нефть продолжила дешеветь – ее цена падает с начала недели. К 17.20 мск октябрьские фьючерсы на Brent обходились в $51,81 за баррель.