Профучастники
Статья опубликована в № 4377 от 03.08.2017 под заголовком: Качественная переоценка «Будущего»

Активы пенсионного фонда «Будущее» оказались недостаточно качественными

Рейтинговое агентство RAEX присвоило ему рейтинг ВВ- по новой методологии, хотя раньше фонд имел рейтинг А

Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») осталось недовольным активами пенсионного фонда (НПФ) «Будущее» – по новой методологии агентство присвоило ему рейтинг сразу на шесть ступеней ниже: BB- (по старой методологии рейтинг у фонда был А). В сообщении RAEX указало, что пересмотр рейтинга не может трактоваться как его снижение, однако пока что рейтинг «Будущего» оказался самым низким среди других фондов, получивших их по новой методологии, хотя «Будущее» – второй по количеству застрахованных лиц (4,5 млн) и по привлеченным пенсионным накоплениям (290 млрд руб.) среди НПФ.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике