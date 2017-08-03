Статья опубликована в № 4377 от 03.08.2017 под заголовком: Качественная переоценка «Будущего»
Активы пенсионного фонда «Будущее» оказались недостаточно качественными
Рейтинговое агентство RAEX присвоило ему рейтинг ВВ- по новой методологии, хотя раньше фонд имел рейтинг А
- Анна Холявко
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Рейтинговое агентство RAEX сочло качество активов пенсионного фонда «Будущее» низким и присвоило ему рейтинг BB- по новой методологии. Пока что это самый низкий рейтинг
М. Стулов / Ведомости
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») осталось недовольным активами пенсионного фонда (НПФ) «Будущее» – по новой методологии агентство присвоило ему рейтинг сразу на шесть ступеней ниже: BB- (по старой методологии рейтинг у фонда был А). В сообщении RAEX указало, что пересмотр рейтинга не может трактоваться как его снижение, однако пока что рейтинг «Будущего» оказался самым низким среди других фондов, получивших их по новой методологии, хотя «Будущее» – второй по количеству застрахованных лиц (4,5 млн) и по привлеченным пенсионным накоплениям (290 млрд руб.) среди НПФ.
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