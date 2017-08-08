В США на место происшествия страховщики все чаще отправляют не сотрудника, а дрон

В России такой практики пока нет, хотя потребность в дронах имеется

Статья опубликована в № 4380 от 08.08.2017 под заголовком: «Ожидайте, мы высылаем дрон»

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Федеральное авиационное управление США разрешило местным страховщикам применять дроны для оценки ущерба в апреле 2015 г. Pixabay

В США 40% автостраховщиков уже не посылают представителей для оценки ущерба, если ущерб небольшой, – за них это делают дроны, следует из опроса LexisNexis Risk Solutions топ-менеджеров страховых компаний (его результаты цитирует WSJ). Обработка заявлений на страховые выплаты, которые могут быть автоматизированы, занимает 2–3 дня по сравнению с 10–15 днями, если их обрабатывают люди.