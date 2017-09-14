ЦБ задумался о стандартах на рынке автоследования

По мнению регулятора, брокеры недостаточно следят за тем, кто пользуется этими стратегиями и как они влияют на рынок

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Теоретически манипулировать рынком мастер автоследования действительно может, но скорее ЦБ работает на опережение, говорит автор стратегий для сервиса Comon.ru Максим Стулов / Ведомости

Центробанк задумался о том, чтобы создать профессиональные стандарты для автоследования, чтобы исключить конфликт интересов брокеров и их клиентов, стенограмма обсуждения этого с представителями рынка опубликована в «Вестнике НАУФОР».

Автоследование – услуга, когда сделки на счете клиента автоматически воспроизводят стратегию управляющего (его также называют мастером), ее используют десятки тысяч инвесторов. По словам первого замдиректора департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка ЦБ Ольги Шишлянниковой, зачастую брокер не раскрывает подписчикам конкретной стратегии, в каких именно условиях можно достичь того же результата, который генерирует мастер. Иногда мастер стратегии намеренно совершает большое количество сделок, чтобы получить как можно больше комиссий от операций клиентов, добавил замдиректора того же департамента Кирилл Пронин. У участников рынка автоследования нет стандартного подхода к тому, какой клиент пользуется их услугами, хотя у некоторых инвесторов средства на счетах «многократно превышают величину средств самой стратегии», что может серьезно влиять на рыночные цены, и это замечает регулятор, поделился директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. По его словам, стоит установить «определенные границы» минимального и максимального размера портфеля по программе автоследования.

Мастер обвала Сделки лидеров автоследования нередко двигают котировки акций. Так, например, частный инвестор из Новороссийска способствовал обвалу котировок «Сургутнефтегаза» несколько лет назад. Он работал по механической системе торговли, и бумаги продавались автоматически при достижении определенной цены, как и у его подписчиков. Котировки просели на 3–4%, но восстановились в течение дня.

В июле первый зампред ЦБ Сергей Швецов предлагал усреднить цену сделки на Московской бирже для брокеров и их клиентов при автоследовании, когда клиенты копируют их сделки на рынке, чтобы избежать манипуляции. Сервисы автоследования набирают популярность, некоторые брокеры («Сбербанк инвестор», «Открытие брокер») собираются предлагать их клиентам.

Теоретически манипулировать рынком мастер автоследования действительно может, но скорее ЦБ работает на опережение, говорит автор стратегий для сервиса Comon.ru (принадлежит «Финаму») Элвис Марламов. Он уверяет, что у него мало данных о подписчиках (их более 2000): «У них примерно по 2 млн руб., но суммы каждого я не вижу. На одну стратегию подписано 220 человек, но я даже реальных имен не знаю». Клиенты отписываются от стратегии, когда хотят, добавляет Марламов.

Правда, то, какую информацию получает клиент, зависит чаще всего от самого брокера, предоставляющего услугу, делится подписчик нескольких стратегий: «Иногда я вижу цену сделки для мастера и клиента, размер комиссий, иногда же бывает, что нахожусь в «черном ящике», куда мне поступает только итоговая информация». Если для всех авторов стратегий и брокеров будут одинаковые правила, прежде всего по раскрытию информации, это пойдет на пользу всем, уверен собеседник «Ведомостей».