Сбербанк оценит кредитоспособность заемщиков по социальным сетям

Президент Сбербанка Герман Греф Евгений Разумный / Ведомости

Сбербанк России планирует в 2018 г. ввести систему оценки кредитоспособности заемщиков по психометрическим моделям, сообщил старший вице-президент Сбербанка Александр Ведяхин.

«В 2018 г. я думаю, это уже будет. Идеальный вариант - что лицо, телефон, чтобы мы поняли кто, все следы, все источники, чтобы стало понятно, что это за человек, и если он лайкает тюремные четки и "Владимирский централ", то навряд ли ему надо сразу одобрять кредит, скорее всего, еще раз надо что-нибудь посмотреть», - заявил Ведяхин (цитата по «Интерфаксу»).

По словам топ-менеджера, уже работает пилотный проект по психологическому скорингу, в котором принимает участие «ограниченная выборка» согласившихся клиентов. «Мы полностью действуем в соответствии с законодательством относительно защиты персональных данных, поэтому здесь то направление, где мы работаем. Это прототип, который мы изучаем внутри, но здесь мы берем полное согласие клиентов», - отметил старший вице-президент Сбербанка.

Ведяхин уточнил, что психометрический скоринг будет проводится на основе метода, разработанного польским исследователем Михаилом Косински. Косински является ведущим специалистом в психометрии – разделе психологии, основанном на анализе данных. Он разработал систему, которая, анализируя действия пользователя в социальной сети, составляет психологический портрет человека.

Об исследовании ученых Кембриджского и Стэнфордского университетов писало Financial Times. Ученые пришли к выводу, что профиль пользователя, составленный на основе его «лайков» в социальной сети Facebook, лучше описывает его личность, чем это делают даже самые близкие люди. В Кембриджском и Стэнфордском университете пришли к выводу, что компьютер описывает личность человека лучше, чем его коллега, после анализа лишь 10 «лайков», чем друг - после 70 «лайков», чем родственник - после 150 «лайков», и чем супруг - после 300 «лайков». Среднее по Facebook количество отметок «нравится», приходящееся на пользователя, - 227, замечает FT.