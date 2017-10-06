Минюст не позволил исключить Виргинские острова из черного списка офшоров

Mike Fuentes / AP

Министерство юстиции России вернуло без регистрации приказ Федеральной налоговой службы (ФНС) об исключении Британских Виргинских островов (BVI) из черного списка офшоров.

В Минюсте сообщили, что приказ ФНС от 1 сентября «Об утверждении перечня государств <...> не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения» поступил в министерство 5 сентября. Но «по результатам правовой экспертизы установлено, что наименования государств (территорий) , приведенные в приложении к приказу, не соответствуют общероссийскому классификатору стран мира».

В связи с этим 26 сентября Минюстом приказ возвращен без госрегистрации. «В случае возвращения нормативного правового акта нарушения должны быть устранены, а акт повторно представлен на государственную регистрацию в течение месяца либо в Минюст России должна быть направлена копия документа об отмене нормативного правового акта», - пояснили в Минюсте.

Представитель ФНС заверил «Ведомости», что на состав стран, которые исключены из черного списка, отказ Минюста регистрировать приказ ФНС никак не повлияет. Минюст не стал регистрировать его по технической причине, объясняет он: название Британских Виргинских островов, приведенное в приложении к приказу, не соответствовало норме, ФНС повторно направит приказ на регистрацию с корректным названием.

Исключение из черного списка означает, что офшор готов обмениваться информацией с ФНС или уже делает это. Получать данные налоговики смогут в том числе из создаваемого на BVI единого реестра бенефициаров компаний. Информация позволит взыскивать налоги с накопленной прибыли и штрафовать владельцев находящихся там контролируемых иностранных компаний (КИК), доначислять налоги по сделкам с аффилированными лицами и даже признать компании из BVI российскими резидентами.

В 2014–2015 гг. эти Виргинские острова были среди лидеров по притоку в Россию инвестиций ($3,1 млрд и $2,4 млрд соответственно) из-за массовой ликвидации активов. В 2016 г. поток таких инвестиций снизился до $962 млн.