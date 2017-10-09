Василий Титов уходит с поста первого зампреда ВТБ

Титов работает в ВТБ с 2002 г., причем с 2009 г. – в должности первого заместителя президента банка Андрея Костина Е. Разумный / Ведомости

Первый зампред правления ВТБ Василий Титов с 17 октября по собственному желанию покидает пост, сообщили РБК в пресс-службе банка. Об этом же «Ведомостям» еще на прошлой неделе говорил источник, близкий к банку.

«Решение Василия Титова связано с его желанием сосредоточиться на общественных и спортивных проектах. Он останется работать в должности советника президента – председателя правления ВТБ и будет способствовать развитию уже объединенного банка ВТБ», – заявили «Ведомостям» в пресс-службе ВТБ.

Источник РБК сообщает, что часть полномочий Титова будет передана зампреду ВТБ Андрею Пучкову. Титов подтвердил РБК, что из-за его высокой общественной загрузки полномочия по руководству строительными объектами действительно переданы Пучкову.

Другой собеседник РБК говорит, что «кадровое решение по Титову глобальнее: он утратит пост в правлении банка, оставшись в ВТБ номинально, в статусе советника, т. е., по сути, речь идет об отходе от бизнеса».

Титов работает в ВТБ с 2002 г., причем с 2009 г. – в должности первого заместителя президента банка Андрея Костина. В банке он курирует административные и кадровые вопросы, а также участие ВТБ в спонсорских проектах. ВТБ – генеральный спонсор ФК «Динамо», а до 2017 г. был и основным владельцем клуба.