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Бывший руководитель российской таможни возглавит Евразийский банк развития

Распоряжение выдвинуть Андрея Бельянинова на эту должность подписал Дмитрий Медведев

Россия выдвинет кандидатуру бывшего руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрея Бельянинова на пост председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Формально кандидатуру Бельянинова от имени России должен выдвинуть Минфин.

О том, что Бельянинов может перейти на работу в ЕАБР, источники «Ведомостей» рассказывали сразу после его увольнения из таможенной службы. О назначении Бельянинова было принято решение еще до скандала, который устроили силовики, рассказывает федеральный чиновник. «Пришлось подождать, пока все забудется, так как должность международная», - резюмирует он.

Назначение Бельянинова не дискредитирует ЕАБР, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что «то, что показывалось по телевизору - это плохо». «Негативное отношение к этому неоднократно высказывал сам президент... - напомнил Песков (цитата по ТАСС). - Отношение главы государства к этому хорошо известно. Господин Бельянинов ни в чем никогда не обвинялся, поэтому такой вопрос полагаю неуместным».

С февраля 2015 г. председателем правления ЕАБР является бывший заместитель министра финансов России Дмитрий Панкин. По словам источника «РИА Новости» в банковских кругах, Панкин может возглавить одну из международных финансовых структур. В пресс-службе ЕАБР агентству сообщили, что вопрос по назначению председателя правления ЕАБР находится в сфере полномочий совета банка.

ЕАБР - международная финансовая организация, учрежденная в 2006 г. Россией и Казахстаном для содействия развитию рыночной экономики государств-участников и расширению взаимных торгово-экономических связей. Акционерами банка являются шесть государств: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Высшим органом управления ЕАБР, осуществляющим руководство его деятельностью, является совет банка. Каждый участник ЕАБР назначает в совет полномочного представителя и его заместителя.

Бельянинов был освобожден от должности главы ФТС с формулировкой «по его просьбе» 28 июля прошлого года. 26 июля в офисе и дома у Бельянинова прошли обыски по делу о контрабанде контейнера коллекционного коньяка структурами гендиректора петербургского холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко.

СМИ сообщали, что в загородном доме Бельянинова обнаружено 9,5 млн руб., $490 000 и 350 000 евро (более 65 млн руб. по курсам валют на тот момент). Из деклараций Бельянинова следует, что с 2009 по 2015 гг. он заработал 47,4 млн руб. (в том числе 13 млн – в 2015 г.). Его супруга – 167,4 млн (46,7 млн руб. в 2015 г.). Также в 2013 г. задекларирован дом площадью 1674,1 кв. м, где был произведен обыск.

Бельянинов заявил, что деньги, найденные у него в ходе обыска, являются семейными накоплениями, сообщали источники РЕН ТВ и «Интерфакса». В декабре 2016 г. «Коммерсантъ» сообщал, что Бельянинову вернули изъятые у него деньги и ценности на сумму около 100 млн руб. По данным собеседников издания, Бельянинову также было предложено занять некую «важную должность», на что он может вскоре согласиться.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже говорил, что в Кремле не видят помех для продолжения работы Бельянинова на госслужбе.

Обыск в доме руководителя ФТС Бельянинова

Комментарии  ()
bstas
09:39 25.10.2017
За что его сняли они помнят?
70
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