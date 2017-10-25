Бывший руководитель российской таможни возглавит Евразийский банк развития

Распоряжение премьер-министра опубликовано на сайте правительства Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Россия выдвинет кандидатуру бывшего руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрея Бельянинова на пост председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Формально кандидатуру Бельянинова от имени России должен выдвинуть Минфин.

О том, что Бельянинов может перейти на работу в ЕАБР, источники «Ведомостей» рассказывали сразу после его увольнения из таможенной службы. О назначении Бельянинова было принято решение еще до скандала, который устроили силовики, рассказывает федеральный чиновник. «Пришлось подождать, пока все забудется, так как должность международная», - резюмирует он.

Назначение Бельянинова не дискредитирует ЕАБР, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что «то, что показывалось по телевизору - это плохо». «Негативное отношение к этому неоднократно высказывал сам президент... - напомнил Песков (цитата по ТАСС). - Отношение главы государства к этому хорошо известно. Господин Бельянинов ни в чем никогда не обвинялся, поэтому такой вопрос полагаю неуместным».

С февраля 2015 г. председателем правления ЕАБР является бывший заместитель министра финансов России Дмитрий Панкин. По словам источника «РИА Новости» в банковских кругах, Панкин может возглавить одну из международных финансовых структур. В пресс-службе ЕАБР агентству сообщили, что вопрос по назначению председателя правления ЕАБР находится в сфере полномочий совета банка.

ЕАБР - международная финансовая организация, учрежденная в 2006 г. Россией и Казахстаном для содействия развитию рыночной экономики государств-участников и расширению взаимных торгово-экономических связей. Акционерами банка являются шесть государств: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Высшим органом управления ЕАБР, осуществляющим руководство его деятельностью, является совет банка. Каждый участник ЕАБР назначает в совет полномочного представителя и его заместителя.

Бельянинов был освобожден от должности главы ФТС с формулировкой «по его просьбе» 28 июля прошлого года. 26 июля в офисе и дома у Бельянинова прошли обыски по делу о контрабанде контейнера коллекционного коньяка структурами гендиректора петербургского холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко.

СМИ сообщали, что в загородном доме Бельянинова обнаружено 9,5 млн руб., $490 000 и 350 000 евро (более 65 млн руб. по курсам валют на тот момент). Из деклараций Бельянинова следует, что с 2009 по 2015 гг. он заработал 47,4 млн руб. (в том числе 13 млн – в 2015 г.). Его супруга – 167,4 млн (46,7 млн руб. в 2015 г.). Также в 2013 г. задекларирован дом площадью 1674,1 кв. м, где был произведен обыск.

Бельянинов заявил, что деньги, найденные у него в ходе обыска, являются семейными накоплениями, сообщали источники РЕН ТВ и «Интерфакса». В декабре 2016 г. «Коммерсантъ» сообщал, что Бельянинову вернули изъятые у него деньги и ценности на сумму около 100 млн руб. По данным собеседников издания, Бельянинову также было предложено занять некую «важную должность», на что он может вскоре согласиться.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже говорил, что в Кремле не видят помех для продолжения работы Бельянинова на госслужбе.

Обыск в доме руководителя ФТС Бельянинова