PwC: к 2025 году активы под управлением инвесткомпаний вырастут с $85 трлн до $145 трлн

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Еще один источник роста активов – рост личных состояний Евгений Разумный / Ведомости

По прогнозу PwC, в ближайшие годы активы под управлением инвесткомпаний будут расти на 6,2% в год. В 2016 г. они составляли $84,9 трлн, в 2020 г. увеличатся до $111,2 трлн, а к 2025 г. – до $145,4 трлн. Но за деньги придется побороться. «Управляющие активами смогут воспользоваться этой громадной возможностью для роста только в том случае, если будут меняться, – отмечает руководитель глобального отдела управления активами и средствами богатых инвесторов PwC Олуин Александр. – Но это вопрос «умри или сделай», и разница между немногими, у кого это получится, и многими, у кого это не получится, будет огромной». По его словам, через 5–10 лет сектор будет выглядеть по-другому, на рынке останется меньше управляющих компаний, которые будут уметь управлять большими активами гораздо дешевле для инвесторов.

Спрос на пассивные и альтернативные стратегии будет расти и дальше, отмечает PwC, но интерес к стратегиям с активным управлением тоже будет. К 2025 г. доля пассивных стратегий на рынке вырастет с 17 до 25%, доля активных стратегий сократится с 71 до 60%.