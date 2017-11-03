Доллар и евро подорожали перед праздниками

Рубль слабеет перед грядущими праздниками Е. Разумный / Ведомости

Доллар и евро в пятницу дорожали на Московской бирже. К 16.00 мск биржевой курс доллара вырос на 53 коп. до 58,7 руб., а евро - на 61 коп. до 68,4 руб.

Рубль слабеет перед грядущими ноябрьскими праздниками и длинными выходными, говорит аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. Инвесторы стремятся закрыть позиции и зафиксировать прибыль, чтобы снизить риски в условиях нерабочего понедельника 6 ноября в России, объясняет он.

Пока такое ослабление рубля нельзя считать значительным, говорит главный экономист БКС Владимир Тихомиров. Сейчас рубль стабилен - доллар стоит в пределах 57,7-58,7 руб., указывает он. Такую стабильность обеспечивают неплохие цены на нефть: цена $58-60 за баррель - комфортна для России и национальной валюты, продолжает он. К 16.00 мск цена январский фьючерсов на нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE выросла на 0,3% до $60,79 за баррель. Декабрьские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,2% до $54,63. Если цены на нефть упадут, за ними последует и курс рубля, констатирует Тихомиров.

Большого потенциала на укрепление у рубля пока тоже нет. «Росту рубля мешает избыток рублевой ликвидности в финансовой системе, а также внешние геополитические риски, в том числе новые санкции США», - заключает Тихомиров.

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