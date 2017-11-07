Центробанк хочет пресечь надувание банками своих капиталов
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Центробанк придумал, как ограничить банки в возможностях надувать капитал за счет схем и фиктивных источников, – в пятницу регулятор опубликовал проект новой редакции положения о расчете собственных средств. Впредь, чтобы включить в капитал субординированные инструменты, безвозмездное финансирование и имущество, банкам придется предоставить регулятору документы, подтверждающие источники этих средств. Например, чтобы включить в расчет капитала недвижимость, банки должны будут зарегистрировать переход прав на нее.
Кроме того, регулятор решил ограничить включение в расчет капитала некоторых видов дохода. Так, доходы от переоценки ценных бумаг, находящихся под управлением УК, не будут учитываться в капитале до момента их продажи. Доходы от активов, проданных с отсрочкой платежа, в расчет капитала также не войдут, как и доходы за выполненные банком работу и услуги по договорам с отсрочкой платежа.
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