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Дарья Борисяк
Банки
Статья опубликована в № 4444 от 07.11.2017 под заголовком: ЦБ сдувает капиталы

Центробанк хочет пресечь надувание банками своих капиталов

Он сократит число источников капитала и заставит банкиров тщательнее подтверждать его качество

Центробанк придумал, как ограничить банки в возможностях надувать капитал за счет схем и фиктивных источников, – в пятницу регулятор опубликовал проект новой редакции положения о расчете собственных средств. Впредь, чтобы включить в капитал субординированные инструменты, безвозмездное финансирование и имущество, банкам придется предоставить регулятору документы, подтверждающие источники этих средств. Например, чтобы включить в расчет капитала недвижимость, банки должны будут зарегистрировать переход прав на нее.

Кроме того, регулятор решил ограничить включение в расчет капитала некоторых видов дохода. Так, доходы от переоценки ценных бумаг, находящихся под управлением УК, не будут учитываться в капитале до момента их продажи. Доходы от активов, проданных с отсрочкой платежа, в расчет капитала также не войдут, как и доходы за выполненные банком работу и услуги по договорам с отсрочкой платежа.

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