Центробанк хочет пресечь надувание банками своих капиталов

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Схема для надувания капитала, по сути, едина – использование в том или ином виде денег банка для пополнения его капитала, подтверждает партнер аудиторской компании BDO Денис Тарадов Максим Стулов / Ведомости

Центробанк придумал, как ограничить банки в возможностях надувать капитал за счет схем и фиктивных источников, – в пятницу регулятор опубликовал проект новой редакции положения о расчете собственных средств. Впредь, чтобы включить в капитал субординированные инструменты, безвозмездное финансирование и имущество, банкам придется предоставить регулятору документы, подтверждающие источники этих средств. Например, чтобы включить в расчет капитала недвижимость, банки должны будут зарегистрировать переход прав на нее.

Кроме того, регулятор решил ограничить включение в расчет капитала некоторых видов дохода. Так, доходы от переоценки ценных бумаг, находящихся под управлением УК, не будут учитываться в капитале до момента их продажи. Доходы от активов, проданных с отсрочкой платежа, в расчет капитала также не войдут, как и доходы за выполненные банком работу и услуги по договорам с отсрочкой платежа.